Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde mit eigenem Internetauftritt

Informativ und übersichtlich: die neue Webseite des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde.

Der Internetauftritt macht einerseits das Anliegen der wissenschaftlichen Erforschung der siebenbürgischen Landeskunde deutlich, andererseits werden die Arbeit des Vereins, seine Aktivitäten und die Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung nun stärker als bisher in der Öffentlichkeit vermittelt.Die Homepage bietet neben ausführlichen Informationen zum Verein aktuelle Nachrichten, wirbt um die Mitgliedschaft von Interessierten und präsentiert die eigenen Publikationen. Sie verknüpft die Vereinsarbeit mit dem Potential der Siebenbürgischen Bibliothek, des Siebenbürgen-Instituts und damit auch mit den Recherchemöglichkeiten in Gundelsheim. Darüber hinaus sind dort die Mitteilungen aus dem Siebenbürgen-Institut einsehbar.In der Mediathek besteht nun erstmals ein Zugang zum You Tube-Kanal des AKSL, auf dem Kurzfilme über aktuelle Projekte, Publikationen oder Projektpartner eingestellt und anzusehen sind. Die verschiedenen Sektionen des Arbeitskreises präsentieren sich, ihre Ziele und Vorhaben und können bei Bedarf ihre Informationen erweitern und aktualisieren. Eine ganz neue Rubrik wird mit dem Persönlichkeiten-Lexikon online geschaffen. Hier werden Persönlichkeiten Siebenbürgens in kurzen Biographien mit Literaturhinweisen vorgestellt. Der Bereich wird ständig erweitert. Auch Online-Spenden mit PayPal sind möglich.Geplant sind eine englische und rumänische Fassung der Homepage. Vor allem die rumänische Seite wird dann vorrangig auch die speziellen Informationen zur Vereinsaktivität des AKSL-Hermannstadt präsentieren, also ein eigenes Profil entwickeln können.Bitte teilen Sie uns Ihre Anregungen über das Kontaktformular mit. Wir vom AKSL-Vorstand hoffen, dass die Seite einen guten Eindruck hinterlässt, also für die Ziele und Mitgliedschaft wirbt, und immer wieder als Informationsportal über siebenbürgische Forschungen genutzt wird.

UAW