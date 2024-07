56. Jahrestagung des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde e. V. am 1. August in Hermannstadt zum Thema „Das Andreanum – Verfassungsgrundlage der Sächsischen Nation“

Die Bedeutung der Urkunde, die König Andreas II. im Jahr 1224 den Siedlern der Hermannstädter Provinz ausgestellt hat, ist kaum zu überschätzen. Nahezu alle Rechte oder „Freiheiten“ der bald Sachsen genannten westlichen Siedler gehen in der einen oder anderen Weise auf diese Urkunde zurück, für die sich der Begriff „Andreanum“ durchgesetzt hat. Dass sie wirklich mit einer Goldbulle versehen war, also mit einem goldenen Siegel, ist mehr als unwahrscheinlich, aber der in der siebenbürgisch-sächsischen Historiographie übliche Begriff des „Goldenen Freibriefs“ ist angesichts der herausragenden Rolle dieser königlichen Urkunde doch gut nachvollziehbar.

Programm

Die 56. Jahrestagung des AKSL amwird dazu genutzt, um einen Überblick über die Zeit, in der das Andreanum entstand, und über sein Nachwirken in den folgenden Jahrhunderten zu geben. Es sind also keine Spezialvorträge geplant, sondern solche einführenden Charakters. Damit wird zugleich ein Angebot an jene gemacht, die sich im Vorfeld des zweiten Großen Sachsentreffens, das an den drei Folgetagen stattfinden wird, für dieses spannende Thema interessieren und Vertiefendes darüber erfahren möchten.Am Samstag, dem 3. August, werden die Teilnehmer Gelegenheit haben, ergänzend zur Tagung bei der Eröffnung einer Wanderausstellung zum Andreanum dabei zu sein, für die die Präsentation der ältesten erhaltenen Abschrift des Freibriefs von 1317, die heute im Staatsarchiv Hermannstadt aufbewahrt wird, in Aussicht gestellt wurde. Kooperationspartner der Tagung sind das Demokratische Forum der Deutschen in Siebenbürgen, in dessen Räumlichkeiten am Forumssitz im Lutsch-Haus getagt wird, das Institut für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie in Hermannstadt, das mehrere Referenten stellen wird, sowie das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte des östlichen Europa in Oldenburg.Tagungsort: Siebenbürgenforum, Sporergasse/Str. Gen. Magheru Nr. 1-3, Spiegelsaal, Hermannstadt. Bitte reservieren Sie Ihre Unterkunft selbst über https://turism.sibiu.ro/de/pe_scurt oder andere Online-Portale. Anmeldung zur Tagung möglichst bald per E-Mail: info[ät]siebenbuergen-institut.de oder Post an: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V., Schloss Horneck, 74831 Gundelsheim/Neckar. Aktuelle Infos: https://siebenbuergen-institut.de/ 9.00-9.30 Uhr: Begrüßung und Eröffnung. Moderation: Gerald Volkmer (Bundesinstitut für Kultur und Geschich­te des östlichen Europa, Oldenburg)9.30-10.00 Uhr: István Tringli (Historisches Institut der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest): Ungarn zur Zeit von König Andreas II. 10.00-10.30 Uhr: Paul Niedermaier (Institut für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie, Hermannstadt): Siedlungsgeschichte der „Landnahmezeit“ – Organisationsstruktur, Sicherheitsarchitektur, Umsiedlungen vor Ankunft der Hospites Kaffeepause 11.00-11.30 Uhr: Maria Crîngaci-Ţiplic (Institut für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie, Hermannstadt): Die ersten Generationen der Hospites in Siebenbürgen11.30-12.00 Uhr: Thomas Şindilariu (Unterstaatssekretär im Department für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumäniens): Die Herausbildung der Stuhlsstruktur und die Entmachtung der Gräfen als Festigung des AndreanumsMittagspause14.00-14.30 Uhr: Liviu Cîmpeanu (Institut für Geisteswissenschaften der Rumänischen Akademie, Hermannstadt): Die Sächsische Nationsuniversität und deren Grundlagen im Andreanum14.30-15.00 Uhr: Béla Szabó (Juristische Fakultät der Universität Debrecen): Der Niederschlag des Andreanums im Eigen-Landrecht15.30-16.00 Uhr: Harald Roth (Deutsches Kulturforum östliches Europa, Potsdam): Die Nachwirkung des Andreanums bis 1876 und darüber hinaus15.30-17.30 Uhr: Festveranstaltung Großes Sachsentreffen: Grußworte, Präsentation der Ausstellung „800 Jahre Andreanum“, Verleihung der HonterusmedailleVeranstaltungsort: Thaliasaal, Harteneckgasse (str. Cetăţii 3-5)