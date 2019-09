13. September 2019 Druckansicht

Einladung zum 23. Seminar der Genealogen

„Alte Quellen – Neue Medien“ ist das Thema des 23. Seminars des Projektes „Genealogie der Siebenbürger Sachsen“, das vom 11.-13. Oktober im „Heiligenhof“ in Bad Kissingen stattfindet. Wie bisher können an dieser Tagung nicht nur Projektmitarbeiter, sondern auch weitere Landsleute teilnehmen, die an einer Mitarbeit interessiert sind und vorab uns und unsere Arbeit kennenlernen möchten.

Für alle, die zum ersten Mal dabei sind, wird eine Einführung in die Projektarbeit angeboten. Der Schwerpunkt des Seminars ist die effiziente Übernahme alter Quellen (Kirchenbücher, Handschriften, Urkunden, Akten) in die neuen Medien, so dass in der entstandenen Datenbank eine möglichst einfache Recherche sowohl für Wissenschaftler als auch für Familienforscher und andere Interessierte möglich ist.



Dieses Seminar wird aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen über das Haus des Deutschen Ostens gefördert. Eine Rekordzahl von über 60 Personen wurde beim Genealogen-Seminar im März 2019 verzeichnet, mehr als 50 versammelten sich zum Gruppenbild auf der Eingangstreppe vor dem Heiligenhof. Foto: Joachim Hollmeyer

Bei eventuellen Fragen wenden Sie sich bitte an Jutta Tontsch, Telefon: (040) 65389600, oder Bernd Eichhorn, Telefon: (0172) 7711450. Der Preis für zwei Tage Unterbringung und Verpflegung im „Heiligenhof" beträgt 101 Euro pro Person im Doppelzimmer, 117 Euro im Einzelzimmer, zuzüglich 3,60 Euro Kurtaxe. Anmeldung zum Seminar bis zum 30. September beim Heiligenhof, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (0971) 71470, Fax: (0971) 714747, E-Mail: info [ät] heiligenhof.de. Bernd Eichhorn

Schlagwörter: Treffen, Genealogie, Bad Kissingen, AKSL

