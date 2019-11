Münchner Kino zeigt einfühlsames Porträt der Königin Maria von Rumänien

Einen einfühlsamen Dokumentarfilm über das Leben der Königin Maria von Rumänien präsentiert GE-FO-RUM – die Gesellschaft zur Förderung der Rumänischen Kultur und Tradition e.V. als Zusatzvorführung des Rumänischen Filmfestes 2019 am 18. November, um 18.00 Uhr, im CinemaxX-Kino, Isatorplatz 8, in München.

Plakat des Filmes über König Maria von Rumänien.

Marie von Edinburgh (siehe Wikipedia ) hat Rumänien, das Land, in das sie verheiratet wurde, mehr geliebt als ihr eigenes. Sie hat die Soldaten im Ersten Weltkrieg selber gepflegt und sich aktiv für die Vereinigung des Landes bei der Friedenskonferenz in Paris eingesetzt. Sie war und ist ein Vorbild. Ein einfühlsames Porträt der Königin Maria von Rumänien, dieser Ausnahmefrau, mit einmaligen, nachbearbeiteten Originalaufnahmen.Dokumentarfilm „Maria Inima României“ (Romania's English Queen) Rumänien 2018 | R+B: Trevor Poots | K: Marius Ivascu / Vaughan Matthews | M: Hasan Nasser | Executive Producer: John Florescu, Associate Producer: Dan Drăghicescu, Senior Producer: Viorel Chesaru | Editor: Mircea Lăcătuș | Production: Chainsaw Film Productions București | 117 min | Original mit englischen Untertiteln | Gäste und Q&AKarten zum Preis von 7,00 Euro unter www.cinemaxx.de oder an der Abendkasse. Online-Kauf: zuzüglich 0,50 Euro Vorverkaufsgebühr.Hier finden Sie das Programm der Rumänischen Kulturtage 2019 und des Rumänischen Filmfestivals in München: Siebenbürgische Zeitung Online vom 27. Oktober 2019