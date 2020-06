Heiligenhof in Bad Kissingen wieder geöffnet

Seit Pfingsten dürfen Beherbergungsbetriebe in Bayern unter Einhaltung strenger Abstands- und Hygienevorschriften wieder öffnen, Gäste aufnehmen und bewirten. Das normale Leben kehrt wieder zurück! Auch der Heiligenhof öffnet seine Pforten für Urlauber, Einzelpersonen, Paare, Familien, die die Kurstadt Bad Kissingen und ihre Umgebung besuchen und einige Tage hier verweilen wollen.

Der Heiligenhof in Bad Kissingen

Es können individuelle Spaziergänge, Wanderungen, Radtouren etc. unternommen werden. Kinder unterschiedlicher Altersstufen können auf dem Spielplatz des Heiligenhofs spielen sowie den Volleyball- und den Bolzplatz nutzen. Die Kuranlagen in Bad Kissingen sind wieder zugänglich, das Kurorchester spielt täglich mehrere Konzerte. Biergärten, Cafés und Restaurants in der Stadt haben geöffnet. Der Heiligenhof wird nur eine sehr begrenzte Anzahl von Gästen aufnehmen können, um alle gesundheitlichen Sicherheitsvorkehrungen zu berücksichtigen.Haben Sie Interesse, zum Heiligenhof zu kommen? Preise, Leistungen sowie Ausflugsziele in der Umgebung erfahren Sie auf unserer Homepage www.heiligenhof.de . Für Rückfragen und Anmeldungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter Telefon: (09 71) 71 47-0 oder E-Mail: info [ät] heiligenhof.de. Unser Jahresprogram finden Sie unter: http://heiligenhof.de/unsere-seminare/seminarprogramm