Radiosendungen über Zuwanderer nach Siebenbürgen

In der einen berichtet die ostdeutsche evangelische Pfarrerin Astrid Hofmann, wie und warum sie nach Siebenbürgen gekommen ist und nun in Agnetheln den Gottesdienst leitet und sich um ihre Kirchengemeinde kümmert. Der Beitrag „Kirche im Dorf“ ist elf Minuten lang.In dem Radiobeitrag „Luft zum Atmen“ schildert Paul Diehl, ein Münchner Mitte 30, wie er in Hündertbücheln im Harbachtal jenes Leben gefunden hat, welches er sich immer wünschte. Erfrischend geben beide Erzählungen einen Eindruck von der einzigartigen Kultur und Landschaft Siebenbürgens. Sie erlauben Einblicke in Motive und Gedanken von Personen, die sich in Siebenbürgen niederlassen und hier ihre neue Heimat aufbauen. Für beide Sendungen wurde extra passende Musik komponiert und eingespielt. Aufgenommen wurden die Erzählungen von Julius Fabini, Gründer von Agramonia, einer Plattform zur Förderung lokaler Produkte in Siebenbürgen ( www.agramonia.com ).Gerne erstelle ich auch weitere persönliche Lebensgeschichten, die helfen, Situationen besser zu verstehen und Erlebtes nicht zu vergessen. ­Natürlich kostenfrei. Ich denke, so können wir gut Geschichte erhalten und weitergeben. Kontakt unter ­gerald.schuhfried [ät] radiocore.at.

