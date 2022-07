30. Juli 2022

Radio-Tipp: Ö1-Reisemagazin widmet sich am 31. Juli den Minderheiten in Siebenbürgen

"In Siebenbürgen, in einem knapp 60.000 Quadratkilometer großen Gebiet sind neben der rumänischen Mehrheit zwei der insgesamt 19 Minderheiten Rumäniens (Ungarn, Roma, Deutsche, Armenier, Italiener, Bulgaren, Griechen, jüdische Gemeinschaften, lipowenische Russen, Kroaten, Albaner, Tataren, Ukrainer, slawische Makedonier, Serben, Ruthenen, Türken, Slowaken und Tschechen, Polen.) beheimatet: Deutsch sprechende Siebenbürger Sachsen und die ungarische Volksgruppe. In Hermannstadt - auf Rumänisch Sibiu - ein kulturelles und geistiges Zentrum, leben zurzeit etwa 2000 deutschsprachige Einwohner und 140.000 Rumänen. Vor 100 Jahren waren es 18.000 Deutsche und 8500 Rumänen. Warum sich dies so verhält, erfährt man bei Gerhild Rudolf, die das Begegnungs- und Kulturzentrum Friedrich Teutsch leitet und bei Beatrice Ungar der leitenden Redakteurin der Hermannstädter Zeitung.(...)"

Schlagwörter: Österreich, Radio, Ö1, Siebenbürgen, Minderheiten

