Landesfrauentagung in NRW mit kulinarischer Weinreise

Nach zwei Jahren konnte die Landesgruppe NRW nun wieder eine Landesfrauentagung veranstalten. Eingeladen waren Abordnungen der siebenbürgischen Kreis- bzw. Frauengruppen in ganz NRW zu einer „kulinarischen Wanderung nach / durch Siebenbürgen“. Die Veranstaltung fand im Siebenbürger Haus der Jugend in Herten statt, Referentin war die Diplom-Ingenieurin für Weinbau- und Önologie Ingeborg Molitor.

Landesfrauentagung in Herten: Gruppenbild der Teilnehmenden. Foto: Heike Mai-Lehni

Die Vorsitzende des Landesfrauenreferates konnte den Bundes- und Landesvorsitzenden unseres Verbandes, Rainer Lehni, sowie seine Frau Heike Mai-Lehni, Kulturreferentin in NRW, unter den Gästen begrüßen. Vorgestellt wurde auch das Heimatwerk, das durch Kathi Drotleff vertreten war und auf viel Interesse stieß. Der Tag begann mit Kaffee und einem Gläschen Sekt bzw. Presecco zu abgestimmter Hintergrundmusik von Philipp Ginsel aus unserer Blaskapelle. Im Folgenden gab es ausgewählte Weine und passende alkoholfreie Getränke – dazu gab es an diesem Nachmittag fesselnde Erläuterungen. Ingeborg Molitor hatte vielseitige und ­immer wieder überraschende Informationen für die Teilnehmerinnen zusammengestellt. Gestartet wurde in Frau Molitors und zugleich unserer „Urheimat“, der Moselgegend. Über Süddeutschland und Österreich ging es weiter bis Rumänien und sogar bis in die Republik Moldau. Besondere Aktualität bekam die Weinreise durch einen Abstecher in die Ukraine.Die Wanderbewegungen der Menschen brachten die Wanderung des Weines mit sich. So ergaben sich Kreuzungen mit regionalen Trauben – die veränderten regionalen Begebenheiten taten ein Übriges, um neue Weine und Geschmäcker hervorzubringen. In jedem Gang wurden zwei Weine gegenübergestellt, deren Besonderheiten jeweils erläutert wurden. Dabei wurden Unterschiede im Anbau und Keltern beschrieben und geschmeckt. Dazu gab es eine Vielzahl siebenbürgischer Spezialitäten. Die Gäste genossen im Laufe der Veranstaltung allerlei Backwaren wie süße und herzhafte Hanklich (Hefegebäck), leckeres Klotsch, frisch gebackene Salzbrezeln und auch den beliebten Szeklerkuchen. Zudem wurden siebenbürgische Aufstriche – Zacuscă und Vinete – sowie traditioneller Käse und natürlich die beliebte Siebenbürger Bratwurst gereicht. Die Vorbereitungen hatte der Vorstand des Landesfrauenreferates gemeinsam mit Hertener Frauen um Dr. Erika Thomae getroffen. Das Team hatte auch kurzweilige ergänzende Texte zu den Themen Siebenbürgen, Wein und Frauen vorbereitet. Spontan ließen sich etliche Teilnehmerinnen in die Vorträge einbinden und brachten die Gäste damit wiederholt zum Schmunzeln. Vielen Dank an alle Frauen, vor allem aber an die zahlreichen Helferinnen, die in Vorbereitung der Tagung gekocht und gebacken sowie im Siebenbürger Haus vor und hinter den Kulissen geholfen haben!Die Tagung war möglich durch eine Förderung der Landeszentrale für politische Bildung NRW (LZpB NRW) im Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-West­falen (MKW NRW) nach § 96 des Gesetzes über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bundesvertriebenengesetz – BVFG) – hierfür bedanken wir uns herzlich!

Karin Roth