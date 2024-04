Österreichische Delegation besucht Schloss Horneck

Der Vorstand des Verbandes der deutschen altösterreichischen Landsmannschaften in Österreich (VLÖ) hat Mitte März eine mehrtägige Studienfahrt nach Deutschland unternommen. Ziel der Fahrt war es, verschiedene Einrichtungen der deutschen Heimatvertriebenen und Aussiedler kennenzulernen. Die Erfahrungen wollen die Besucher nutzen, um im Haus der Heimat in Wien ein Museum der Heimatvertriebenen in Österreich einzurichten. In dem künftigen Museum werden alle altösterreichischen Volksgruppen vertreten sein, wobei ein Fokus auf der digitalen Präsentation liegen wird.

Vertreter von VLÖ und der Siebenbürger Sachsen besuchen die Siebenbürgische ­Bibliothek. Foto: Stefan Măzgăreanu

Vertreter von VLÖ und der Siebenbürger Sachsen vor dem Hauptportal von Schloss Horneck. Foto: Gudrun Spinka-Grech

Neben einem Besuch im Lastenausgleichsarchiv in Bayreuth, einem Kooperationsabkommen zwischen VLÖ und der Stiftung Verbundenheit mit den Deutschen im Ausland, dem Besuch des Mercedes-Benz-Museums in Stuttgart, einer Begegnung mit den Südmährern in Geislingen an der Steige und dem Besuch im Donauschwäbischen Zentralmuseum in Ulm war der 14. März der Begegnung mit den Siebenbürger Sachsen und dem Kennenlernen deren Einrichtungen auf Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar gewidmet. Der vom VLÖ-Präsidenten Norbert Kapeller geleiteten Delegation gehörte auch Manfred Schuller an, Bundesobmann des Bundesverbands der Siebenbürger Sachsen in Österreich, der zugleich VLÖ-Vizepräsident ist. Von politischer Seite wurde die Delegation vom Präsidenten des Landtags von Niederösterreich, Karl Wilfing, begleitet, der ein großer Freund und Förderer der Heimatvertriebenen ist.Begrüßt wurde die Delegation aus Österreich im Innenhof von Schloss Horneck durch den Bundesvorsitzenden des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, Rainer Lehni, der kurz in die Thematik Siebenbürger Sachsen auf Schloss Horneck einführte.Sehr beeindruckt waren die Gäste vom Siebenbürgischen Museum, das bei einem Rundgang sehr kompetent durch Dr. Irmgard Sedler (Vorsitzende des Siebenbürgischen Museums e.V.) und Dr. Markus Lörz (Kurator des Museums) vorgestellt wurde. Neben der Dauerausstellung, die baldmöglichst auch erneuert und stärker digitalisiert werden soll, beeindruckten die neue Gemäldegalerie und das erst vor wenigen Wochen eröffnete Grafikkabinett. Im Anschluss führte Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts, durch die Siebenbürgische Bibliothek und zeigte den Gästen einige bedeutende Bücher, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreichen. Von der Fülle der Sammlung in Bibliothek und Archiv konnte man sich in den verwinkelten Ecken dieser Einrichtung überzeugen bis hin zum neuen Buchscanner, einem Hightechgerät, das sich hervorragend zum Digitalisieren von Büchern und sonstigen Dokumenten eignet.Helge Krempels, Vorsitzender des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck e.V., stellte das Schloss und seine umfassende bauliche Entwicklung in den letzten Jahren vor, bevor er durch das Schloss zu den verschiedenen siebenbürgischen Themenwänden führte. Den Abschluss machte im Festsaal des Schlosses Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, Bessarabien, Dobrudscha und Karpatenraum am Siebenbürgischen Museum, die ihre Tätigkeiten vorstellte. Das Kulturreferat erfüllt seine Aufgaben auf der Grundlage des §96 BVFG und untersteht der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien. Die Arbeit des Kulturreferats ist projektbezogen und soll besonders Begegnung und Austausch fördern. Bei einem gemeinsamen Abendessen in der Veranda Weinland des Schlosses konnten Gäste und Gastgeber den Austausch informell und vor allem sehr rege weiterführen. Die Delegation des VLÖ zeigte sich sehr beeindruckt von allen Einrichtungen auf Schloss Horneck, so Präsident Norbert Kapeller in seinem Dankeswort an die Vertreter der Siebenbürger Sachsen. Der VLÖ steht mit seinem Projekt noch am Anfang, Bundesvorsitzender Rainer Lehni bot die Unterstützung der Siebenbürger Sachsen in Deutschland an und wünschte dem VLÖ viel Erfolg und einen langen Atem für dieses Mammutprojekt.

RL