Zu Ehren von Walter Krafft: Gedenkkonzert am 2. Juni im Kulturzentrum Gasteig in München

Das Gedenkkonzert zu Ehren Walter Kraffts sollte eigentlich voriges Jahr stattfinden, spätestens Ende Februar, ein Jahr danach – denn das Lebenslicht von Walter Krafft erlosch am 17. Februar 2021. Die Pandemie hat aber alle Pläne über den Haufen geworfen, das Konzert wurde verschoben. Somit kann man in diesem Sommer mit dem Gedenkkonzert am 2. Juni im Kulturzentrum Gasteig in München noch ein zusätzliches Jubiläum feiern: Neben dem reichhaltigen Leben des Klaviervirtuosen, Musiklehrers, Förderers und Mäzens Walter Krafft wird auch dessen Lebenswerk, das nun 55-jährige Münchner Musikseminar, geehrt.

Der Klaviervirtuose, Musiklehrer, Förderer und Mäzen Walter Krafft. Foto: Förderverein Münchner Musikseminar

Die CD mit Werken von Carl Filtsch ist für 13,00 Euro (zzgl. 2,00 Euro Versand) beim Verband der Siebenbürger Sachsen erhältlich. Bestellungen unter Telefon: (0 89) 2 36 60 90, per Mail an kulturreferat@siebenbuerger.de oder im Online-Shop unter www.siebenbuerger.de/shop/verband.html.

Heinrich Walter Krafft kam am 23. Juni 1936 in Bukarest auf die Welt. Seine Mutter Hermine Krafft, die Tochter einer angesehenen siebenbürgischen Familie und eine Frau von herausragender Stärke, wurde in Wien und Berlin musikalisch ausgebildet. Sie wurde seine erste Musiklehrerin. Die Musikkarriere des jungen Pianisten startete vielversprechend: Er entwickelte eine intensive Konzerttätigkeit, und bereits im Alter von 25 Jahren lehrte Walter Krafft am Bukarester Konservatorium. Vielleicht kann die Einmaligkeit seiner musikalischen Ausbildung ein Stück weit damit erklärt werden, dass sie eine Synthese der rumänischen und der deutschen Klavierschule war. Jedoch musste Kraffts steile Musikkariere jäh unterbrochen werden. Die inzwischen auch offiziell anerkannte rumänische Diktatur der 1960er Jahre wurde immer repressiver, Familie Krafft fiel in Ungnade bei der Securitate, der rumänischen Geheimpolizei. Vielleicht war es die direkte Art Kraffts, kein Blatt vor den Mund zu nehmen und seine Meinung immer äußerst ehrlich und direkt zu vertreten, vielleicht gab es andere Gründe – heute kann man darüber nur mutmaßen, aber es folgten unzählige und quälende Verhöre. Mutter und Sohn mussten nachgeben und im Jahr 1966 die Flucht nach Deutschland ergreifen. Dem starken Krafft machte dieser Schritt anschließend lange Jahre innerlich zu schaffen. Dass er gezwungen war, seine Heimat zu verlassen, hinterließ bei ihm wie bei vielen anderen Siebenbürger Sachsen tiefe seelische Narben. In Deutschland angekommen, fing die Familie bei null an. Walter und Hermine Krafft wurden in einem Auffanglager nahe München aufgenommen. Es gab kaum eine Gelegenheit für Auftritte, deshalb musste der junge Krafft seinen Lebensunterhalt als Musiklehrer bestreiten und damit einen neuen erfolgreichen Weg einschlagen. Sein erstes eigenes Möbelstück: ein Klavier.1967 gründeten Hermine und Walter Krafft das Münchener Musikseminar (MMS), heute eine der ältesten Privatmusikschulen Münchens und ein Teil des Kulturerbes der Stadt. Für den 31-jährigen Walter wurde diese Schule zu seinem Lebenszentrum. Er unterrichtete von in der Früh bis in den späten Abend hinein, organisierte monatliche Hauskonzerte für seine Schüler jeden Alters, vierteljährliche Schülerkonzerte im Sophiensaal, Lenbachhaus und Künstlerhaus, später auch im Kulturzentrum Gasteig. Einmal im Jahr wurde ein großes Konzert im Herkulessaal der Residenz veranstaltet, die besten Schüler bekamen die Gelegenheit, mit Orchester aufzutreten. Es gab Konzertreisen durch ganz Europa bis nach Russland, aber auch nach Süd- und Mittelamerika sowie Südafrika.1979 folgte die Gründung des Fördervereins Münchener Musikseminar e.V., später wurde über den Verein auch ein Plattenlabel gegründet, in dem die Resultate der besten Schüler seiner Musikschule aufgenommen wurden, und zwar solcher, die eine substanzielle Unterstützung ihrer Karriere verdienten. So wurde das Münchener Musikseminar zu einer einmaligen Institution. Keine andere Musikschule bot seinen Schülern Unter- stützung in diesem Ausmaß, von dieser Bandbreite. Seit seiner Gründung hat sich der Musikverein auf die Fahne geschrieben, die Förderung der jungen Künstler zu unterstützen, und zugleich Konzerte mit klassischer Musik durch erschwingliche Karten für jedermann zugänglich zu machen, um damit das Interesse für die klassische Musik zu stärken. Zudem werden Meisterkurse für Klavier und Studienaufenthalte für Kinder und junge Künstler in Deutschland, Italien, Rumänien und Russland organisiert. Außergewöhnlichen Talenten wurde darüber hinaus im Laufe der Jahre Gelegenheit sowohl zu Konzertreisen nach Italien (Como, Mantua, Portofino), Russland (Moskau und St. Petersburg), in die USA als auch zu CD-Produktionen über den hauseigenen Verlag MMS gegeben. Jährlich wird vom MMS für Schüler und Interessenten auch der Klavier- und Kompositions-Wettbewerb Carl Filtsch Hermannstadt veranstaltet.Walter Krafft hat sein Leben der Musik gewidmet. Seine unzähligen Schüler verdanken ihm allerdings nicht nur eine hervorragende Klaviertechnik, sondern auch eine allgemeine Kulturausbildung.Nadja Preissler ist seit fünf Jahren die Leiterin des Musikseminars. Und ihr ist es zu zuzuschreiben, dass dieses grandiose Programm zu Ehren von Walter Krafft, trotz der vielen Schwierigkeiten, zusammengestellt werden konnte. Ihr, den Unterstützern und Förderern ist es zu verdanken, dass ehemalige Schüler und jetzt erfolgreiche Klaviervirtuosen eingeladen werden konnten, um auf der Bühne des Kleinen Konzertsaals im Kulturzentrum Gasteig, aufzutreten. Durch den Abend wird Brigitte Drodtloff, Filmemacherin und langjährige Förderin des Andenkens an Carl Filtsch, führen.Das feierliche Konzert für Walter Krafft findetRosenheimer Straße 5, in München statt. Die Tickets zu 20 Euro, ermäßigt zu 18 Euro für Schüler, Studenten, Mitglieder des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. können bei München Ticket, Konzertkasse Gasteig und anderen bekannten Vorverkaufsstellen erworben werden. Restkarten an der Abendkasse. Das Konzert wird vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München und Rumänischen Kulturinstitut Berlin unterstützt.„Es ist schön, unter einem guten Stern geboren zu sein. Es ist ein Segen, anderen ein guter Stern zu sein.“ – das war das Motto von Walter Krafft, das hat er auch als Lebensziel erfüllt. Wer ihn erlebt hat, weiß, dass es die Wahrheit ist. Wir freuen uns, auf einen regen Besuch zu diesem besonderen Konzert.

Förderverein Münchner Musikseminar e.V.