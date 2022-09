29. September 2022

Siebenbürgisches Theater als Buch erhältlich

Das Theaterstück „Veilchenduft und Hochzeitstanz“ von Yasmin Mai-Schoger wurde von der Theatergruppe der Kreisgruppe Reutlingen – Metzingen – Tübingen am 23. März 2019 in Reutlingen uraufgeführt. Die Autorin führte auch Regie. Nun ist ihr Theaterstück in siebenbürgisch-sächsischer Mundart und Deutsch als Buch erschienen. Es ist gespickt mit typischen Redewendungen, bekannten Bräuchen, alten Versen und Ritualen aus Siebenbürgen und gibt Einblick in den siebenbürgischen Alltag.

Misch und Maria machen sich Sorgen, dass sie ihre Tochter Anna niemals unter die Haube bekommen, schließlich ist sie schon fast 20 Jahre alt. Glücklicherweise steht Ostern vor der Tür und da kommen ja bekanntermaßen ein paar junge Männer ins Haus, um die im Haus lebenden Mädchen zu bespritzen. Ein lustiges Theaterstück rund um den alten siebenbürgischen Osterbrauch, der auch heute noch Anwendung findet. Das muntere Treiben bringt dem Leser die alten Zeiten auf lustige Art und Weise zurück und regt zum Schmunzeln und Nachdenken an. Da wird das Schwein geschätzt, vom Prikulitsch erzählt, vom Pali gekostet, vom Kukuruz berichtet und eben die Rose bespritzt. Es geht es geht um Freundschaft, Gemeinschaft, Traditionen und natürlich um Heimat. Eine lyrische Reise nach Siebenbürgen, voller Sehnsucht – ein kleines Stück Heimat für jedermann. Genauso wie der Vorgänger, der siebenbürgische Gedichtband „Palukes für die Seele“ (2020).



Erschienen ist „Veilchenduft und Hochzeitstanz oder det Anna brocht en Mun“ bei Books on Demand (ISBN 978-3-7562-2935-2) und ist für 12,99 Euro überall im Buchhandel erhältlich.



Yasmin Mai-Schoger wurde 1970 in Niedersachsen geboren und wohnt seit ihrem Studium mit ihrer Familie in Baden-Württemberg. Seit 2013 engagiert sie sich im Vorstand der Kreisgruppe Reutlingen – Tübingen – Metzingen des Verbandes der Siebenbürger Sachsen, zunächst als Beisitzerin und Jugendreferentin, seit 2017 als Pressereferentin. Das Ehrenamt macht ihr Spaß und gibt ihr die Möglichkeit, ihren Teil dazu beizutragen, die Kultur der Siebenbürger Sachsen zu pflegen und für die Leser erfahrbar zu machen. Für den Chor hat sie ein paar Lieder geschrieben, die am Kulturellen Nachmittag oder zur Adventsfeier gesungen wurden. Zudem bietet sie ehrenamtliche Lesungen in Seniorenheimen, Bibliotheken oder bei kulturellen Veranstaltungen der Stadt Reutlingen an. Von Beruf ist sie Textilingenieurin und zertifizierte Mediatorin. Die 52-Jährige ist sehr naturverbunden und liebt siebenbürgischen Kuchen. Als produktive Autorin hat sie schon 13 Bücher veröffentlicht mit Alltagsgedichten („Schmunzelstücke"), Geschichten für Kinder („Frau Wirbelwusch oder die Schwälbler"), Gedichte über den Harz und natürlich Siebenbürgen.

