Buch über Leben und Wirken der bedeutsamen Familie Heydendorff aus Mediasch

„In Memoriam Conrad von Heydendorff – Zwei Jahrhunderte im Dienst des Gemeinwohls in Mediasch und Siebenbürgen“ ist ein Sammelband über das Leben und Wirken der bedeutsamen Familie von Heydendorff aus Mediasch. Das Projekt wurde in Zusammenarbeit der Heimatgemeinschaft Mediasch, des Demokratischen Forums der Deutschen in Mediasch, des Siebenbürgischen Museums Gundelsheim und des Bürgermeisteramts Mediasch durchgeführt.

Auf dem Buchumschlag: Michael Daniel Stefan Conrad von Heydendorff (Michael der Jüngere). Ausschnitt aus einem dem Maler Johann Martin Stock zugeschriebenen Porträt, Öl auf Leinwand, 1798 (Foto: Siebenbürgisches Museum Gundelsheim, wo sich das Gemälde als Dauerleihgabe der Familie befindet).

In einem Kapitel des Buches werden Leben und Werk der wichtigsten Vertreter der Familie Conrad von Heydendorff dargestellt - hier beispielhaft Samuel Conrad von Heydendorff (1647-1727), der erste in der langen Reihe der Heydendorffs an der Spitze des Mediascher Magistrats.

In dem Band werden Aufsätze verschiedener Autoren über die Zeitgeschichte sowie das Leben und Wirken der von Heydendorffs in Mediasch und Siebenbürgen zusammengefasst. Die Familie von Heydendorff gehörte seit dem 17. Jahrhundert zu den bedeutsamsten Adelsfamilien in Mediasch. Die Nachkommen der Familie haben „über 200 Jahre lang im Dienst des Gemeinwohls ihrer Heimatstadt und zum Wohle aller Bewohner Siebenbürgens gestanden“, schreiben die Autoren zur Einordnung. Insgesamt sechs Bürgermeister für Mediasch stellte die Familie von der Mitte des 17. Jahrhunderts bis zum Ende des 19. Jahrhunderts.Deren Wirken beschränkte sich aber nicht nur auf die Stadt Mediasch. Auch in der siebenbürgischen Regierung in Hermannstadt und Klausenburg waren die Familienmitglieder aktiv.In dem Band werden verschiedene Ausstellungen, die es zu den von Heydendorffs in der Vergangenheit gegeben hat, vorgestellt. Außerdem findet eine ausführliche geschichtliche Einordnung statt: Leserinnen und Leser erfahren etwas über die Bewohner, die (land-) wirtschaftliche Lage, die verschiedenen Gewerbe- und Handelsstrukturen, Finanzen, Verwaltung sowie wichtige militärische und politische Ereignisse und das Schulwesen. Anschließend werden die Familie und ihr Wirken vorgestellt. Im Anhang findet sich zudem eine Liste der bedeutsamsten Schriften, die die Familienmitglieder verfasst haben, sowie ein Überblick über die wichtigsten Bücher und Studien über die Adelsfamilie.Mediaschs Bürgermeister Gheorghe Roman sagte 2019 in seinem Grußwort zum 250. Geburtstag von Michael Conrad von Heydendorff des Jüngeren, anlässlich der Enthüllung einer Gedenktafel am Haus Nr. 1 am König Ferdinand I Platz (ehemals Großer Marktplatz), dem ehemaligen Wohnhaus Daniel Conrad von Heydendorffs, in dem sich in den Jahren 1855-1979 der Sitz der Mediascher Stadtverwaltung befand: „Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, dass alle Mediascher die ganze Geschichte ihrer Stadt kennen und auch die Namen ihrer Vorfahren, die wesentlich zur Entwicklung unserer Gemeinschaft beigetragen haben.“ Dazu trägt nun auch der Sammelband bei.Das Buch – durchgehend zweisprachig, rumänisch und deutsch verfasst – wurde mit einem Zuschuss des Departements für interethnische Beziehungen beim Generalsekretariat der rumänischen Regierung vom Verlag Crisserv in Mediasch veröffentlicht und von der Honterus-Druckerei in Hermannstadt gedruckt. Die Herausgeber sind Hansotto Drotloff, Helmuth Knall, Markus Lörz und Viorel Ştefu. Die Grafiken und das Layout stammen von Werner Schmitz. Das Buch hat 276 Seiten (ISBN 978-973-8990-76-0.) Die Verteilung des Bandes erfolgt gegen eine freiwillige Spende, die den Projekten der Heimatgemeinschaft Mediasch zugutekommt. Interessenten werden gebeten, sich unter infoblatt[ät]mediasch.de zu melden.

Hannah Weiden

In dem Buch wird die Porträtgalerie der Familie Conrad von Heydendorff zum ersten Mal vollständig und in Farbe publiziert - hier beispielhaft Daniel Conrad von Heydendorff (1703-1777) und seine Gattin Anna Maria Conrad von Heydendorff geb. von Baußnern (1713-1785).

(Hermannstädter Zeitung vom 17. Februar 2023)