1. Juli 2023

Internationale Tagung in Heltau und Michelsberg

Vom 7. bis 8. Juli findet in Heltau und Michelsberg die internationale Tagung „Städtischer Raum. Merkmale von Mobilität und Kulturtransfer im spätmittelalterlichen Europa (ca. 1200-1500)/The Emergence of Urbanity in Transylvania. Patterns of Mobility and Cultural Transfer in Medieval Europe (ca. 1200-1500)“ statt.

Das Programm umfasst Themenblöcke zur Mobilität von Menschen und Ideen, städtischen Rahmenbedingungen, Kirche und Frömmigkeit sowie einen Doktorandenworkshop zum mittelalterlichen Siebenbürgen am 7. Juli im Kulturhaus in Heltau sowie einen Thementag zu Architektur und Kunst am 8. Juli im Elimheim in Michelsberg. Die Sektion Kirchengeschichte und der Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde (AKSL) in Hermannstadt veranstalten diese Konferenz mit vielen weiteren Kooperationspartnern. Das vollständige Programm kann hier als pdf-Datei heruntergeladen werden.

Schlagwörter: AKSL, Tagung, Ankündigung

