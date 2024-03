Einladung zur Tagung der Sektion Naturwissenschaften des AKSL e. V.

Am Samstag, dem 16., und am Sonntag, dem 17. März 2024, findet im Pädagogischen Raum des Siebenbürgischen Museum in Gundelsheim die traditionelle Frühjahrstagung der Sektion Naturwissenschaften des Arbeitskreises für Siebenbürgische Landeskunde statt. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Um Anmeldung wird bis zum 14. März 2024 gebeten: erika.schb [ät] t-online.de

Programm

Leitung und Moderation: Erika Schneider10.00 – 10.10 Uhr, Erika Schneider (Rastatt): Begrüßung und Eröffnung der Tagung10.10 – 10.20 Uhr Ingrid Schiel (Gundelsheim): Begrüßung und allgemeine Informationen10.25 – 10.35 Uhr(Siegertsbrunn): Annemarie Schiel – Würdigung einer langjährigen Unterstützerin des AKSL10 35 – 11.00 Uhr(Olching): Von Schäßburg nach Wien. Carl Ludwig Sigmund - bedeutender Mediziner, Hygieniker und Epidemiologe des 19. Jahrhunderts11.00 – 11.30 Uhr(Neuenstadt/Kocher): Geologische Ortsnamen in Siebenbürgen11.30 – 12.00 Uhr Fragen/Diskussionen zu den Vorträgen12.00 – 13.00 Uhr: Mittagspause13.00 – 14.00 Uhr(Kornwestheim): Führung durch die neue Gemäldegalerie des Siebenbürgischen Museums14.00 – 14.45 Uhr(Kornwestheim): Die Töpfer von Agnetheln – Revitalisierung eines traditionellen Handwerks im 20. Jahrhundert14.45 – 15.00 Uhr Kaffeepause15.00 – 15.45 Uhr(Bonn): Die Chemie der Windenergie - Segen oder Fluch? Wie grün ist die Windkraft ?15.45 – 16.30 Uhr(Stuttgart): Vorstellung der 3. Auflage „Gesteinsbestimmung - Grundlagen und Praxis“16.30 – 17.15 Uhr(Freiburg): Monitoring der Zielart Arnica montana im Apuseni Gebirge – Herausforderungen und Zwischenergebnisse17.15 – 17.45 Uhr Fragen/Diskussionen zu den Vorträgen18.30 Uhr, Abendessen, gemütliches Beisammensein: Weinbau Pavillon, Oststr. 5, 74831 Gundelsheim/N.10.00 – 10.45 Uhr(Siegertsbrunn). Von Schwarzen Löchern, Dunkler Materie und einem Hauch von Siebenbürgen10.45 – 11.15 Uhr(Rastatt): Wie steht es um die Hundert Hügel ? in Hundertbücheln - Konflikte zwischen Ökologie/Naturschutz und „Agrar Investment“ mit zusätzlichen Informationen von Drăgulescu Constantin /Hermannstadt und Thomas Schneider11.15 – 11.30 Uhr(Rastatt): Karl Fuss (1817-1874) Begründer der entomologischen Literatur in Siebenbürgen. - 150 Jahre seit seiner Geburt (stellvertretend vorgetragen von Erika Schneider)11.30 – 12.00 Uhra) Stand und Fortführung verschiedener Projekte, wie Biographien bedeutender Naturwissenschaftler; Dokumentation der traditionellen Kulturlandschaft in Siebenbürgenb) Teilnahme an verschiedenen Forschungsprojektenc) Geplante Publikationend) Teilnahme an Aktivitäten in Siebenbürgen, z. B. Pflege der Verbindungen zum Naturwissenschaftlichen Museum in Hermannstadt.Abschließend: Zusammenfassung der Tagung und Schlussfolgerungen12.15 Uhr, Ende der Tagung

Erika Schneider und Haino Uwe Kasper