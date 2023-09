Hermann Oberth auf Briefmarken

Seit vielen Jahren dokumentiert der Mediascher Ingenieur und Sammler Liviu Pintican-Juga das Leben von Hermann Oberth und sein Wirken als Raumfahrtpionier. Pintican-Juga hat Briefmarken-Ausstellungen zur Raumfahrt mitorganisiert, Stempel zur Würdigung von Oberth veranlass, ein sehenswertes Exponat zu dem Pionier der Weltraumfahrt zusammengestellt (das kürzlich in Essen bei der Internationalen Briefmarken-Ausstellung IBRA2023 zu sehen war) und zu diesem Themenkreis umfangreich veröffentlicht.

Der von Mediascher Philatelisten zum 90. Geburtstag von Hermann Oberth im Jahr 1984 hergestellte Gedenkumschlag musste auf Anweisung der Kommunistischen Partei im Kreis Hermannstadt vernichtet werden; nur wenige Exemplare sind auf wundersame Weise dem Verbrennen entgangen.

Seine Veröffentlichungen zu Hermann Oberth aus den Jahren 2013 bis 2022 hat Pintican-Juga nunmehr in einem gediegen hergestellten Buch zusammengestellt und macht sie damit einem breiteren Leserkreis zugänglich. Es sind insgesamt 18 Beiträge, die in das Buch aufgenommen wurden. Diese sind primär in Rumänien erschienen, ein Teil davon auch in der in Deutschland veröffentlichten Zeitschrift „Weltraumphilatelie“ (http://www.weltraumphilatelie.eu/). Der weit überwiegende Teil der Beiträge dokumentiert Briefmarken und philatelistische Belege zur Würdigung des Raumfahrtpioniers. In weiteren Artikeln wird die Würdigung Oberths mit Medaillen und Denkmälern vorgestellt. Dem Wirken von Hermann Oberth als Weltraummediziner ist ein eigener Beitrag gewidmet. Ein Beitrag ist dem in Hermannstadt tätig gewesenen Conrad Haas und damit einem Vorgänger Oberths in der Raketentechnik gewidmet.Dank seiner jahrzehntelagen Beschäftigung mit Oberth gelingt es Pintica-Juga sehr gut, Etappen aus dem Leben Oberths und seinem Wirken mit den zu seinen Ehren erschienenen Briefmarken, Sonderstempeln, Medaillen etc. zu verbinden. Es gelingt ihm damit auch, Interesse für die Leistungen des Raumfahrtpioniers bei Sammlern zu wecken. Durch deren Wirken als Multiplikatoren wird das Wissen Oberth in Kreisen gestreut, die sonst vielleicht kein Interesse dafür entwickeln würden.Jeder Beitrag ist anschaulich bebildert und mit umfangreichen Quellenangaben versehen. Im ersten Teil enthält das Buch neben Vor- und Geleitwörtern je eine Übersetzung der Beitrags-Titel in deutscher und englischer Sprache sowie biographische Angaben zu Hermann Oberth.Möglich gemacht haben dies Buch mehrere Institutionen sowie die Zusammenarbeit zwischen diesen und verschiedenen Akteuren. Dazu gehören das Bürgermeisteramt Mediasch sowie das dortige Demokratische Forum der Deutschen. Mitgewirkt hat auch die Heimatgemeinschaft (HG Mediasch) in Person ihres Kulturreferenten Dr. Hansotto Drotloff. Erschienen ist das Buch als Band XXXVI der Reihe „Bibliotheca Historica Mediensis“, erhältlich ist es bei der Heimatgemeinschaft Mediasch unter der E-Mail-Adresse infoblatt [ät] yahoo.de. Eine elektronische Fassung kann heruntergeladen werden unter http://cultura.primariamedias.ro/wp-content/uploads/2022/10/Cartea-H-Oberth-2022.pdf

uk