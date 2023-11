15. November 2023

„Zündfunke der Raumfahrt“: Ausstellung im Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum verlängert

Das Hermann-Oberth-Raumfahrt-Museum (HORM) im mittelfränkischen Feucht verlängert seine aktuelle Sonderausstellung „Zündfunke der Raumfahrt“ um vier Wochen bis zum 30. November. Das Museum und Archiv für Raumfahrtgeschichte beleuchtet in dieser Ausstellung an 22 Stationen die grundlegenden Ideen, Konzepte und Theorien zu Raketentechnik und Raumfahrt, die Hermann Oberth vor 100 Jahren in seinem Erstlingswerk „Die Rakete zu den Planetenräumen“ publiziert hatte, und schlägt von diesen eine Brücke zur alltäglichen Raumfahrt-Nutzung heute.

Die Sonderausstellung „Zündfunke der Raumfahrt“ in Feucht wird bis zum 30. November verlängert. Foto: HORM Das am 26. Juli 1923 beim renommierten Oldenbourg-Verlag in München erschienene Buch hat in den 1920er Jahren eine wissenschaftliche Debatte, eine Reihe weiterer grundlegender Publikationen zum Thema und nicht zuletzt auch wegen der darin enthaltenen Anwendungsszenarien eine breite öffentliche Auseinandersetzung mit Raketentechnik und Raumfahrt ausgelöst. „Die Rakete zu den Planetenräumen“ gilt daher heute als eines der wichtigsten Grundlagenwerke – als „Zündfunke der Raumfahrt“.



Wer bislang noch keine Gelegenheit hatte, die Sonderausstellung im Feuchter Pfinzingschloss, Pfinzingstraße 10, 90537 Feucht, zu besuchen, hat nun vier Wochen länger Zeit. Die Sonderausstellung ist (abweichend von den Öffnungszeiten des Museums) geöffnet zu den Dienstzeiten der dortigen Ämter: Montag bis Freitag 8.30 bis 12.00 Uhr, Dienstag 13.00 bis 15.30 Uhr, Donnerstag 13.00 bis 17.00 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 14.00 bis 17.00 Uhr. Der Eintritt ist frei. Führungen – auch abweichend von diesen Zeiten – können telefonisch unter (0 91 28) 35 02 oder per E-Mail an info[ät]raumfahrtmuseum.de vereinbart werden.

