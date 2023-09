KulturWochenende auf Schloss Horneck: Schlossverein lädt auch zur Mitgliederversammlung in Gundelsheim ein

Eine Reise durch Europa und der Weinbau sind Themen, die das Publikum am nächsten KulturWochenende vom 6.- 8. Oktober nach Schloss Horneck locken werden: spannende Vorträge, vielseitige musikalische Beiträge, interessante Führungen, ein Ausflug in den Weinberg „Himmelreich“, Volkstanz und eine Ausstellung rund um den Weinbau. Dies alles und einiges mehr umrahmt die Mitgliederversammlung mit Wahlen des neuen Vorstands am 7. Oktober.

Der kulturelle Teil der Veranstaltung wird gefördert durch die Kulturreferentin für Siebenbürgen am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim aus Mitteln der Beauftragten für Kultur und Medien.Freitag, am17.30 Uhr startet die Reise durch Europa im Festsaal auf Schloss Horneck: zwei namhafte Historiker, Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch, der ehemalige Vorsitzende des Schlossvereins, und Dr. Tobias Weger, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas (München), stellen ihr Buch vor, das zu Ehren der europäischen Kulturhauptstadt 2023 herausgegeben wurde: „Temeswar/Timişoara – Eine kleine Stadtgeschichte“. Bettina Ullrich wird begleitet von Claudia Hrbatsch am Klavier ein Lied von Ludwig van Beethoven vortragen und damit an Johanna von Honrath erinnern, eine Jugendliebe des Komponisten, die in Temeswar beerdigt ist.Um 19.00 Uhr entführen die beiden Musikerinnen Bettina Ullrich (Gesang) und Claudia Hrbatsch (Klavier) auf eine vielsprachige musikalische europäische Reise: „Als ich die Welt durchwandert…“ mit Liedern aus Portugal, Spanien, Italien, Frankreich, Deutschland, Österreich, Ungarn…. bis Siebenbürgen.Ab 17.30 Uhr kann die von Karl Untch erstellte Ausstellung „Allerlei rund um den Weinbau - von Gundelsheim bis Siebenbürgen“ besichtigt werden. Sie ist bis Samstagabend im Flur vor dem Festsaal zu sehen.Samstag, denvormittags, ist Führungen gewidmet. Historiker Hon.-Prof. Dr. Konrad Gündisch führt durch das Schloss und seine Geschichte. Dr. Axel Froese erzählt die Umbaugeschichte des Schlosses. Prof. Heinz Acker führt durch die siebenbürgische Musikgeschichte. Ein Ausflug mit Anselm Honigberger führt in den nahegelegenen Weinberg „Himmelreich“ mit atemberaubender Aussicht auf Schloss Horneck und das Neckartal.Nach dem Mittagessen gibt es Kaffee und das berühmte Kuchenbuffet mit Cremeschnitten und von den Schlossbäckerinnen selbst gebackenen Leckereien.14.30 Uhr beginnt die Mitgliederversammlung mit einem Bericht des Vorstands über Aktivitäten, Ziele und Perspektiven des Schlossvereins. Der Bericht ist für alle zugänglich. Es folgt die Wahl des neuen Vorstands durch die Mitglieder des Schlossvereins. Gäste, die nicht Mitglieder sind, können währenddessen auf der Schlossterrasse entspannen oder das Museum besuchen.17.00 Uhr Sektumtrunk und Glückwünsche an den neuen Vorstand Danach geht es weiter mit dem Weinfest, zu dem alle eingeladen sind.17.30 Uhr wird Pfarrer i. R, Michael Gross (München) philosophisch-theologische, aber auch kurzweilige „Gedanken zur Symbolik des Weins in der Bibel“ vortragen.Ab 18.00 Uhr gibt es die zweite Ausgabe zu dem Titel „Der Wein ist die Poesie der Erde“- Weinlieder durch die Jahrhunderte von Operette bis Volkslied - mit Bettina Ullrich, Hans Seiwerth und Angela Seiwerth. Es wird auch neue Weinlieder und neue Gäste geben, wie z. B. Heinz Piringer von der „Lidertrun“.19.00 Uhr zeigt die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe aus Heilbronn einige Volkstänze, bevor es dann zum Abendessen mit einer hervorragenden siebenbürgischen kalten Platte übergeht, natürlich mit Trauben und Wein. Am Sonntag, denum 10 Uhr, freuen wir uns auf eine Andacht im Festsaal mit Pfarrer Michael Gross.Die Veranstaltung ist kostenlos, Spenden sind erwünscht, Änderungen vorbehalten. Die Teilnahme ist nur mit Anmeldung möglich.Bitte melden Sie sich für das Kulturwochenendean. Unter dem Link www.schloss-horneck.de/kuwo23 finden Sie den Anmeldebogen für die Veranstaltung, das Festprogramm und eine Liste mit weiteren Unterkünften. Das Schlosshotel ist momentan von Mitgliedern mit Vorbuchungsrecht ausgebucht, was sich aber durch kurzfristige Absagen ändern kann. Bitte nachfragen, ob Zimmer frei geworden sind. Anmeldebogen für die Programmpunkte der Veranstaltung und die Verköstigung erhalten Sie auch im Büro, E-Mail: info[ät]schloss-horneck.de oder Telefon: (0 62 69) 4 27 56 19. Mitglieder des Schlossvereins haben Vorbuchungsrecht im Schlosshotel, ebenfalls die Buchenden für zwei Nächte. Der kulturelle Teil der Veranstaltung kann von allen angemeldeten Gästen wahrgenommen werden. Wir freuen uns auf Kultur, Gemeinschaft und Genuss und über viele Gäste und Besucher von nah und fern.

Heidrun Negura