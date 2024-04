Arbeitscamp auf Schloss Horneck

Seit 2016 organisiert der Schlossverein jährlich mindestens einen Arbeitseinsatz auf Schloss Horneck. In diesem Jahr folgten am Samstag, dem 13. April, Mitglieder des Schlossvereins dem Aufruf des Vorstands, sich erneut in einer gemeinschaftlichen Aktion einigen der „Baustellen“ im Schloss anzunehmen, von denen es wahrlich viele gibt. Arno Drotleff und Werner Gohn-Kreuz hatten gemeinsam mit dem Vorstand vorab einige Aufgaben definiert, dafür die Vorbereitungen getroffen und den Ablauf geplant.

Sanierungsarbeiten am Dach der Maschinenhalle im Burggraben von Schloss Horneck beim Arbeitscamp des Schlossvereins. Foto: Hans-Günter Zerwes

Es war höchste Zeit, sich um den Dachboden des Schlosses zu kümmern. Dort waren während des Umbaus unzählige Lampen zwischengelagert worden, für die es nach der Renovierung keine Verwendung mehr gab. Diese galt es nun zu entsorgen. Außerdem sollten einige der Räume unter dem Dach gereinigt und einer neuen Verwendung zugeführt werden. In einem der Räume wurde die Sammlung mit Trachtenpuppen untergebracht, in einem anderen wurden von Karl-Heinz Mantsch und Walter König Regale neu aufgebaut für ein kleines Archiv, das hier eingerichtet werden soll. Eine größere Herausforderung stellte die Beseitigung der Hinterlassenschaften unserer unter Naturschutz stehenden Sommergäste im Dachgebälk, der Mausohrfledermaus-Kolonie, dar. Mit Schaufeln, Besen und Staubsauger aber auch mit Staubschutzmasken ausgestattet kamen die Arbeiten hier gut voran, so dass bis zur Mittagspause das meiste geschafft war. Bei den Arbeiten auf dem Dachboden mit freier Sicht auf das Gebälk wurde auch dem Laien bewusst, dass eine baldige gründliche Renovierung des Schlossdaches für den Erhalt des Schlosses dringend notwendig ist. Die Planungen hierfür und die Sicherung der Finanzierung (Kostenvoranschlag: 1,5 Millionen Euro) sind ab 2025 vorrangiges Ziel des Vorstands.Eine weitere Tätigkeit, die für den Erhalt der alten Maschinenhalle mit ihrem industriellen Charme sehr wichtig ist, war die Inspektion und Reparatur des Daches dieses Nebengebäudes. Im Laufe der Zeit hatten vom Turm herabfallende Steine die Dachplatten beschädigt, so dass Regenwasser eindringen konnte. Zum Glück konnten Ehepaar Wagner-Prica mit ihrem Fachwissen als Dachdecker, ihrer professionellen Ausrüstung und der Unterstützung durch Michael Kast die Schäden entdecken und beheben. Erst mussten die Dachplatten mit Rechen und Besen von Moos und Erde befreit werden, dann wurden die Risse mit Flüssigkunststoff abgedichtet. Auf diese Weise wurden die größten Schadstellen behoben, allerdings benötigt es für die Sanierung der restlichen Dachfläche der Maschinenhalle noch weiterer Arbeitseinsätze.Die weiteren Aufgaben standen im Zeichen der Vorbereitung der kommenden Veranstaltung des Schlossvereins: Maifest mit Kultur und Flohmarkt am 1. Mai (siehe Schlossverein lädt für den 1. Mai auf Schloss Horneck ein ). Die Flohmarktartikel, Bestände des Schlossvereins und Spenden, wurden von Ehepaar Dres. Menning-Heidner mit Unterstützung durch Karl Untch gesichtet, sortiert und so weit vorbereitet, dass sie am Tag der Veranstaltung präsentiert werden können. Zum ersten Mal wird es am 1. Mai auch eine Tombola mit attraktiven Preisen geben. Die Artikel dafür wurden von Ute Martini-Krempels, Sigrid Wannagat und Erika Mantsch vorbereitet.Der Tradition folgend wurde auch für diesen Arbeitseinsatz in der Maschinenhalle eine große Tafel gedeckt. Helferinnen und Helfer konnten sich in ­diesem besonderen Raum voller industriellem Charme mit Rohren, Leitungen, und Werkzeugen aller Art, mit siebenbürgischen Spezialitäten stärken. Mit neu gewonnener Energie wurde in der verbliebenen Zeit eine weitere Aufräumaktion begonnen. Dieses Mal ging es in den Keller unter dem Schloss, von wo ebenfalls aus früheren Zeiten stammende Lampen, Altholz und sonstiges „Gerümpel“ in die dafür bereitgestellten Container gebracht wurden. „So ein Schloss macht viel Arbeit“ lautete der Titel eines Artikels, in dem Dr. Axel Froese die vielfältigen Aufgaben des Schlossvereins beschrieb. Wie wahr! Einen kleinen Teil der Tätigkeiten zum Erhalt und zur Pflege des Schlosses konnten die Helfer bei diesem Arbeitseinsatz beitragen. Dieser Einsatz war wieder ein Zeichen dafür, dass uns der Erhalt des Schlosses am Herzen liegt und dass gemeinsame Arbeit verbindet. In den Gesprächen kamen immer wieder Vorschläge, was man in Zukunft gemeinschaftlich anpacken könnte. So fand der Vorschlag, ein zweites Arbeitscamp im Herbst zu organisieren, große Zustimmung. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle, die bei diesem Arbeitscamp mitgemacht haben.

Dr. Hans-Günter Zerwes