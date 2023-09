„Hegt wird gesangen – Heute wird gesungen“: Liederbüchlein mit 233 Texten erschienen

Die Siebenbürger Sachsen sind ein sangesfreudiges Volk. Bei Zusammenkünften jeder Art, Festen, Feiern, Orts- und Klassentreffen wurde und wird viel gesungen. In diesem Frühjahr hat Angelika Meltzer ein Büchlein mit 233 Texten beliebter Lieder für gesellige Treffen im kleinen A6-Format unter dem Titel „Hegt wird gesangen – Heute wird gesungen“ im Verlag Haus der Heimat Nürnberg e. V. herausgegeben.

Das Büchlein passt in jede Rock-, Hosen- oder Handtasche. Die Texte sind gut lesbar nach Liedanfängen in alphabetischer Reihenfolge und in fünf Kapiteln geordnet: Deutsche Volkslieder (112), Lieder aus Siebenbürgen (85), Geburtstagslieder (2), Kanons (21) und Abschieds- und Abendlieder (8). Im Anhang befinden sich die Deutsche Nationalhymne, das Siebenbürgenlied und Gaudeamus igitur. Für die Begleitung auf Instrumenten ist hinter den Überschriften zur Orientierung eine mögliche Tonart zum Anstimmen angegeben, die für die Singstimme angenehm wäre.Die Texte beliebter Lieder aus Siebenbürgen sind der Liedersammlung „E Liedchen hälft ängden – Alte und neue Lieder aus Siebenbürgen“ 3. Auflage (2020), entnommen. Die Melodien der siebenbürgischen Lieder, die nicht mehr geläufig sind, können auf der Homepage www.angelika-meltzer.de aufgerufen und als MP3 heruntergeladen werden. Der Umschlag wurde von Roland Widmann gestaltet. Diese Textsammlung ist eine gute Unterstützung, um beim Singen alle Strophen eines Liedes durchzusingen, eignet sich aber auch vorzüglich zum Stöbern, um längst vergessen geglaubte Lieder wieder ins Gedächtnis zu rufen. Bestellungen bei Angelika Meltzer zum Preis von 5 Euro, zuzüglich 2 Euro Versand, Telefon: (01 78) 7 19 01 41, oder E-Mail: meltzerangelika[ät]web.de, ebenso die Liedersammlung „E Liedchen hälft ängden – Alte und neue Lieder aus Siebenbürgen“ mit 308 Liedern mit Noten und deutschen Übertragungen der Mundarttexte für 21 Euro, zuzüglich 3 Euro Versandkosten.

Roswitha Wachsmann