23. September 2023

Tag des offenen Denkmals auf Schloss Horneck

An jedem zweiten Sonntag im September – zum Tag des offenen Denkmals – brechen Besucher zu Streifzügen in die Vergangenheit auf. Das Siebenbürgische Kulturzentrum „Schloss Horneck“ e.V. bot in Zusammenarbeit mit dem Schlosshotel Horneck auch in diesem Jahr am 10. September eine Kulisse der Begegnungen, des Genießens und des Kennenlernens.

Für die vielen Besucher bot der Schlossverein mehrere Führungen mit verschiedener Ausrichtung an: historische und bauliche Führungen, aber auch Führungen in die Maschinenhalle und in den Felsenkeller. Mit Kompetenz und fundiertem Wissen sowie einer Prise Humor führten Horst Deptner, Anselm Honigberger und Dr. Horst Müller die Zuschauer durch die Geschichte und den Bau von Schloss Hornecks. Im Schlosshotel waren drei unterschiedliche Übernachtungszimmer, Seminarräume und Festsaal und weitere Räumlichkeiten zur Besichtigung bereitgestellt. Für Kinder bot der Schützenverein Gundelsheim-Böttingen e.V. im Burggraben Blasrohrschießen an.



Mehrere hundert Gäste aus Gundelsheim und der Umgebung (zum Beispiel Sinsheim) fanden den Weg ins Schloss und wurden von Mitarbeitern des Schlosshotels auf der Terrasse mit Mici, Schwertwaffeln, alkoholischen Getränken sowie mit Erfrischungsgetränken und Kaffee bewirtet. Als die meisten Besucher gegen 17 Uhr das Schloss verließen, kehrte die ehrwürdige Ruhe wieder ein und ließ das Schloss im spätsommerlichen Abendrot erstrahlen. Einige Gäste blieben auf der Terrasse, um in Ruhe die Romantik und Schönheit dieses Baudenkmals und seiner Umgebung zu genießen.

Karin Rottmann

Schlagwörter: Schloss Horneck, Gundelsheim, Denkmal, Besuch, Schlossverein

