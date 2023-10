Tagung in Ebensee am Traunsee: „Salzkammergütler als Verbannte und Migranten“

Die Akademische Sektion Wien des Österreichischen Alpenvereins (ÖAV) veranstaltet vom 16. bis 19. Oktober in Ebensee am Traunsee in Österreich das Symposium „Salzkammergütler als Verbannte und Migranten“.

Dabei werden vor dem Hintergrund des aktuellen Zeitgeschehens auch Bezüge zur Ukraine hergestellt. So wird, Direktor des Instituts für deutsche Kultur und Geschichte Südosteuropas e. V. (IKGS), einen Vortrag zum Thema „Altösterreichisches Kulturerbe und der Krieg in der Ukraine“ halten.(Hermannstadt) referiert über „Salzkammergütler in Siebenbürgen (Rumänien): Die Landler“, der ehemalige Bundesobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich(Seewalchen) über „Die Integration der Siebenbürger Sachsen in Österreich“,(Linz) und(angefragt, Hermannstadt) über „Landler, aktuell am Beispiel Neppendorf“. Darüber hinaus werden einige Erinnerungsorte, darunter das Landlermuseum in Bad Goisern und Hallstatt, in Exkursionen besucht bzw. erwandert (Programm: https://www.ikgs.de/wp-content/uploads/2023/10/2023_10_Symposium_Ebensee_ASW.pdf ). Die Veranstaltung, die in Zusammenarbeit mit dem IKGS, dem Evangelischen Bildungswerk Oberösterreich, dem Bundesverband der Siebenbürger Sachsen in Österreich und der Österreichisch-Rumänischen Gesellschaft stattfindet, steht allen Interessierten offen. Nähere Information und Anmeldung: E-Mail: ulrike.pistotnik[ät]gmail.com oder Telefon: +43 676 72 36 536