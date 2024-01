5. Januar 2024

Filmvorführung in München: „Auf Brukenthals Spuren“

Am Dienstag, dem 30. Januar, um 19.00 Uhr zeigt der Verband der Siebenbürger Sachsen in Zusammenarbeit mit dem Haus des Deutschen Ostens (HDO) den Dokumentarfilm „Auf Brukenthals Spuren“ im HDO, Am Lilienberg 5, in München. Eintritt frei.

Seit seinem 300. Geburtstag ist Samuel von Brukenthal auch in Form einer Statue in Hermannstadt präsent. Foto: Catalin Cadan Florin Besoiu zeichnet in seinem Film den Werdegang und das Wirken des Barons Samuel von Brukenthal (1721-1803) nach. Brukenthal war der einzige Siebenbürger Sachse, der je das Amt des Gouverneurs von Siebenbürger bekleidete, er war Vordenker, Reformator und Kosmopolit. Im Film führt der Historiker und Unterstaatssekretär Thomas Şindilariu zu den wichtigsten Stationen in Brukenthals Leben: Leschkirch, Hermannstadt, Halle, Wien, Freck und Untermühlendorf. Mit dem Besuch der Brukenthal-Schule, der Pädagogik-Abteilung der Hermannstädter Universität, des Theologischen Instituts und des Brukenthal-Museums in Hermannstadt wird der Bogen ins 21. Jahrhundert geschlagen. Nach dem Film führen Florin Besoiu und der Historiker Dr. Konrad Gündisch ein von Brigitte Drodtloff moderiertes Gespräch.

