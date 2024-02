14. Februar 2024

Brukenthal wieder in Wien

Nach mehr als 200 Jahren besucht Samuel von Brukenthal erstmals wieder die Residenzstadt Wien, in der er am Hofe der Kaiserin Maria Theresia als Gouverneur des Kronlandes Siebenbürgen vielfältig und erfolgreich gewirkt hat. Diesmal in Form einer Ausstellung.

17. bis 27. Februar in den Räumen des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien, im Haus der Heimat, 1030 Wien, Steingasse 25 präsentiert. Glücklicherweise fallen zwei schon länger geplante vereinseigene Veranstaltungen – Richttag der Nachbarschaft Penzing und Filmabend Günter Czernetzky – in diesen Zeitraum, womit ein größerer Besucherkreis zu erwarten sein wird. Die Eröffnung erfolgt am 19. Februar um 18.00 Uhr mit einer Einführung durch Dr. Thomas Ziegler, Obmann des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien. Darüber hinaus bemüht sich die Organisation, mit einem Flugblatt bei interessierten Institutionen auf die Ausstellung aufmerksam zu machen. Wir hoffen auf reges Interesse! Über Vermittlung von Ingrid Schuler, Bundeskulturreferentin des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Österreich, ist es gelungen, die Wanderausstellung „Samuel von Brukenthal – ein früher Europäer“, die vom Deutschen Kulturforum östliches Europa mit Partnern gestaltet wurde, nach Wien zu bringen. Sie besteht aus zehn handlichen Roll-Ups, die ausführlich das Leben des für die siebenbürgische Geschichte so bedeutenden Mannes schildert. Die mehrsprachigen Tafeln – neben Deutsch auch Rumänisch auch Englisch – wurden von Dr. Harald Roth unter Mitarbeit von Thomas Şindilariu verfasst. Die Ausstellung wird vomin den Räumen des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien, im, 1030 Wien, Steingasse 25 präsentiert. Glücklicherweise fallen zwei schon länger geplante vereinseigene Veranstaltungen – Richttag der Nachbarschaft Penzing und Filmabend Günter Czernetzky – in diesen Zeitraum, womit ein größerer Besucherkreis zu erwarten sein wird. Die Eröffnung erfolgt am 19. Februar um 18.00 Uhr mit einer Einführung durch Dr. Thomas Ziegler, Obmann des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Wien. Darüber hinaus bemüht sich die Organisation, mit einem Flugblatt bei interessierten Institutionen auf die Ausstellung aufmerksam zu machen. Wir hoffen auf reges Interesse! DI Reinhard Frank

Schlagwörter: Österreich, Wien, Brukenthal, Ausstellung, Şindilariu

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.