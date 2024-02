24. Februar 2024

Aphorismen von Hellmut Seiler

Glaube



Ob wir an Gott glauben,

geht niemand etwas an; ob er, gäbe es ihn, an uns glaubte,

bei dem, was wir tun und lassen,

ist eher die Frage, bei der wir erblassen.





Vor Zeiten bangte



den Weggefährten vor dem Absturz

in Abgründe. Heute bangen sie

um ihre Sessel.





Nachrichten



heißen „Nachrichten”,

denn sie lassen sich nach-richten:

und nachgerichtet bekommen wir sie vorgesetzt.





Freundschaft



Lobte ich alles, was er tut,

wäre das nichts

als ein Verrat.





Zur Dummheit



gehören immer mindestens zwei:

einer, der sie von sich gibt

und einer, der sie nicht in Zweifel zieht.





Der Dumme II



Wie oft habe ich mich aufgeregt

wegen der Dummheit anderer.

Jetzt erst merke ich,

wie dumm das von mir war!

Schlagwörter: Seiler, Schriftsteller, Aphorismen

