



5. Juni 2026

Spende für den Schlossverein

Die Vorsitzende des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck” e.V., Heidi Mößner, hielt am Pfingstsonntag im Konzertsaal des Spitalhofs in Dinkelsbühl einen Vortrag zum Siebenbürgischen Kulturzentrum Schloss Horneck.

Bernd Großmann, Vorstand der VR Bank im südlichen Franken eG, überreicht Heidi Mößner einen Spendenscheck über 3 000 Euro für die Dachsanierung von Schloss Horneck. Foto: Christian Schoger Im Rahmen der gut besuchten Veranstaltung übergab Bernd Großmann, Vorstand der VR Bank im südlichen Franken eG, einen Spendenscheck über 3 000 Euro für die Dachsanierung von Schloss Horneck. Die VR Bank mit ihrer Geschäftsstelle in Dinkelsbühl ist seit vielen Jahren Hausbank des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck und Unterstützer des Schlossvereins sowie des Heimattages des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland. Im Rahmen der gut besuchten Veranstaltung übergab Bernd Großmann, Vorstand der VR Bank im südlichen Franken eG, einen Spendenscheck über 3 000 Euro für die Dachsanierung von Schloss Horneck. Die VR Bank mit ihrer Geschäftsstelle in Dinkelsbühl ist seit vielen Jahren Hausbank des Siebenbürgischen Kulturzentrums Schloss Horneck und Unterstützer des Schlossvereins sowie des Heimattages des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland.

Schlagwörter: Heimattag 2026, Dinkelsbühl, Spende, Schlossverein, Mößner

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