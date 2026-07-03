



3. Juli 2026

Renata Gottschalk stellt in Stuttgart aus

Die Ausstellung „Zwei Leben – Omama & ich. eine hommage“ von Renata Gottschalk wird vom 3. Juli bis 29. September im Maritim Hotel, Seidenstraße 34, in Stuttgart gezeigt. Eröffnung ist am Donnerstag, 2. Juli, um 19.00 Uhr in der Kulturmeile im Maritim Hotel.

Oben: Renata Gottschalk: ohne Titel; 2025, Gouache, Acryl und Öl auf Pappe, 140 x 100 cm; unten: Elsa Friedsam: Pfingstrosenbild, 1980er Jahre, Öl auf Leinwand, 50 x 41 cm Renata Gottschalk kam 1961 in Hermannstadt zur Welt, 1967 floh ihre Mutter mit ihr aus Rumänien und siedelte sich in Drabenderhöhe an. Dort, im Elternhaus, hängen einige Aquarell- und Ölbilder ihrer „Omama“ Elsa Friedsam, die 1904 ebenfalls in Hermannstadt geboren wurde, wo sie mit ihrem Mann eine Damen- und Herrenschneiderei führte und bis zu ihrer Ausreise 1982 lebte. Die Beschäftigung mit den Bildern ihrer Großmutter, die bei der Künstlerin Trude Schullerus Malunterricht nahm, hat Renata Gottschalk auf die Idee gebracht, deren und ihre eigenen Werke in einen Kontext zu stellen – das Ergebnis kann nun in Stuttgart besichtigt werden. Weitere Infos zur Künstlerin: Renata Gottschalk kam 1961 in Hermannstadt zur Welt, 1967 floh ihre Mutter mit ihr aus Rumänien und siedelte sich in Drabenderhöhe an. Dort, im Elternhaus, hängen einige Aquarell- und Ölbilder ihrer „Omama“ Elsa Friedsam, die 1904 ebenfalls in Hermannstadt geboren wurde, wo sie mit ihrem Mann eine Damen- und Herrenschneiderei führte und bis zu ihrer Ausreise 1982 lebte. Die Beschäftigung mit den Bildern ihrer Großmutter, die bei der Künstlerin Trude Schullerus Malunterricht nahm, hat Renata Gottschalk auf die Idee gebracht, deren und ihre eigenen Werke in einen Kontext zu stellen – das Ergebnis kann nun in Stuttgart besichtigt werden. Weitere Infos zur Künstlerin: www.renatagottschalk.com

Schlagwörter: Ausstellung, Malerei, Stuttgart

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