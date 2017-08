Kommentare zum Artikel

Die West-Universität Temeswar hat Dr. Bernd Fabritius MdB, Präsident des Bundes der Vertriebenen und Verbandspräsident des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, mit der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. Der Titel „Doctor honoris causa beneficiorum publicorum“ ist dem Bundestagsabgeordneten für seine besonderen Verdienste um die deutsch-rumänischen Beziehungen am 23. Juni in festlichem Rahmen in Temeswar verliehen worden. In seiner Dankesrede sagte Fabritius, dass er diese Würdigung seines Einsatzes in den bilateralen Beziehungen und für eine europäische Völkerverständigung „stellvertretend für die ganze Gemeinschaft der Deutschen aus Rumänien“ annehme, „denn nicht mir als Person, sondern der ganzen Gemeinschaft, der ich angehöre, gebührt dieses Verdienst“. mehr...

Artikel wurde 3 mal kommentiert.

1 • H. Binder schrieb am 10.08.2017, 20:34 Uhr: Also falls ich etwas verpasst haben sollte, dann klären sie mich bitte auf. Wie kommt gerade die West-Universität Temeswar dazu Herrn Dr. Fabritius die Ehrendoktorwürde zu verleihen und welche Verbindungen hat der Geehrte zu dieser Universität? Die Begründung:"für seine besonderen Verdienste um die deutsch-rumänischen Beziehungen", ist ziemlich vage und entspricht gar nicht den Tatsachen. Dr. Fabritius selbst erklärt: „denn nicht mir als Person, sondern der ganzen Gemeinschaft, der ich angehöre, gebührt dieses Verdienst“, wie richtig. Also wieso trägt dann Dr Fabritius diesen Titel, der ihm nicht zusteht.

Beitrag am 10.08.2017, 20:37 Uhr von H. Binder geändert.

2 • kokel schrieb am 11.08.2017, 05:43 Uhr: @ H. Binder: Zur Aufklärung:



1. Es ist üblich, dass bei der Verleihung eines Titels der damit Ausgezeichnete - meist aus Höflichkeit - seine Verdienste denjenigen der Gesellschaft, Gruppe, usw. unterordnet, der er angehört - oder sie leitet. So z.B. behaupten Torschützenkönige ziemlich oft, dass es in erster Reihe das Verdienst der Mannschaft sei, die dies überhaupt möglich gemacht hätte. Zum noch besseren Verständnis für Sie: Max Maier hat in der Fußballmeisterschaft 2011/12 der Ehrendivision von Kolhosien die meisten Tore geschossen. Als höflicher Sportler behauptet er, dass es ihm ohne seine Mannschaft nie gelungen wäre in den Besitz dieses Titels - Torschützenkönig - zu gelangen. Selbstverständlich erhält anschließend nicht die Mannschaft, sondern er die Auszeichnung.



2. Um von einer Anstalt eine Auszeichnung zu erhalten, ist es nicht nötig, dass man zu ihr besondere Verbindungen hat. Es reicht schon, wenn die Vertreter einer Institution zu dem Ergebnis kommen, dass eine bestimmte Person für ein bestimmtes Einsetzen ausgezeichnet werden kann.



P.S. In einem anderen Beitrag wird Ihrerseits erwähnt, dass Sie sich irgendwann ehrenamtlich für die Belange unserer Landsleute eingesetzt haben. Vielleicht wird das ja irgendwann von der Landsmannschaft honoriert und Herr Fabritius überreicht Ihnen einen Orden...

Beitrag am 11.08.2017, 05:46 Uhr von kokel geändert.