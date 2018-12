19. November 2018

Kulturspiegel

Sicherlich hat niemand, der in Hermannstadt einst seinem Orgelspiel lauschte und ihn am Dirigentenpult erlebte, den virtuosen Musiker Franz Xaver Dressler vergessen. Der am 19. November 1898 in Aussig an der Elbe als viertes Kind seiner Eltern geborene Franz Xaver wuchs wohlbehütet und in einem von Musik geprägten Elternhaus auf. Seine Eltern und sein Musiklehrer förderten die außerordentliche Begabung. mehr...