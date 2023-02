1 • Katzken schrieb am 24.02.2023, 17:17 Uhr:

War der Befehl von Stalin wirklich, Deutsche zum Wiederaufbau zu deportiren? HIESS DAS NICHT ARBEITSKRÄFTE AUS RUMÄNIEN??? Und dann wurde das so umgesetzt,von den lieben Rumänen,dass die deutschstämmige Bevölkerung büssen muss, für die Verbrechen "ihres Hitlers" Meine Großeltern haben mir erzählt,dass ein Rumänen aus unserem Dorf,der übrigens fließend sächsische sprach,bei der Nachbarin vor dem Plumosklo stand, bis sie ihr Geschäft verrichtete, sie dann vor sich her trieb zum Samnelplatz obwohl ihr Mann im Krieg gefallen war und sie einen kleinen 3jährigen Sohn hatte!!! Und jetzt wird das so dargestellt,dass Stalin der Schuldige ist! NEIN!!! Stalin mit den Rumänen haben das Verbrechen an den Siebenbürger Sachsen begangen !!Die Rumänen haben sich immer so gedreht und gewendet,wie es ihnen halt gut bekam ! Schuld und falsches Vorgehen haben sie nie zugegeben Mit wem haben die Rumänen unter Antonescu bis zum 23.08.1944 gekämpft??? Mit den Deutschen als Alierte!! Am 23.08.1944 ,da wo sie gemerkt haben,dass sie nichts mehr absahnen können,haben die die " opincă" gewendet und sich mit Russland alliert! So sieht das nämlich aus! Vom 23.08.1944 bis 09.05.1945 waren die Rumänen Gegner Deutschlands ,geführt von Hitler! Das wird immer so gerne unter " den Teppich gekehrt"!! Das sollte man NIE vergessen!!!