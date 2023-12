11. Dezember 2023

Goldmedaille des Deutschen Fotobuchpreises für ORDER 7161

Marc Schroeders Fotobuch ORDER 7161 zur Deportation der Rumäniendeutschen in die ehemalige Sowjetunion ist mit der Goldmedaille des Deutschen Fotobuchpreises 2023/24 in der Kategorie „Dokumentarisch-Journalistisch“ ausgezeichnet worden. Die Preisverleihung des Deutschen Fotobuchpreises fand am 25. November in der Städtischen Galerie Regensburg statt.

Ehrung: Goldmedaillengewinner Marc Schroeder (Zweiter von links) neben Jurymitglied Dr. Anja Schürmann und den Organisatoren Martin Rosner (links) und Andy Scholz (rechts). Foto: Claudia Zacharias Jury-Mitglied Dr. Anja Schürmann sagte in ihrer Laudatio: „Es gibt zahlreiche dokumentarische Projekte, die sich an ähnlichen Themen entweder semantisch aufpumpen oder verheben und ästhetisch hilflos der Masse an Überliefertem gegenüberstehen. Marc Schroeders Order 7161 kann dieser Vorwurf nicht gemacht werden. Er stellt seine Zeitzeugen in den Vordergrund: Knapp 80 Prozent des Buches sind ihnen gewidmet. […] Die Bildebene zeigt nicht nur die Zeitzeugen, sie nimmt auch ihre Perspektive ein. Lose werden die visuellen Fragmente wie Erinnerungsfetzen ins Buch sequenziert, wobei die Deportation von Zugaufnahmen begleitet wird, die als Wirrwarr des Traumas den retinalen Resten der Insassen entnommen sein könnten. Die Wiederholungen der Schriftebene, die chronologisch erinnert, zeigt nicht nur die Massivität, die schiere Menge der Menschen, denen ähnliches widerfahren ist, sondern auch in den Abweichungen die Individualität eines jeden Erlebnisses. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Wiederholungen zu streichen und die Textebene linearer zu gestalten. Dass das nicht passiert, zeugt nicht nur von Respekt für die Gesprächspartner:innen. Ob auf deutscher, rumänischer oder russischer Seite: das Leben der Deportierten war gleichermaßen wenig wert. Diesem quantitativen Umgang mit Menschen stellt Schroeder die qualitative Wiederholung entgegen: mit jeder Wiederholung kommt es zur Veränderung des Wiederholten. Erinnerungen sind eben nicht austauschbar. Sie sind – und ich paraphrasiere aus dem Buch – der Chor, der eine Melodie verstärkt.“



Als prämierter Buchtitel wird ORDER 7161 im Rahmen einer einjährigen Ausstellungstournee durch Europa und Asien unter anderem auf Buchmessen und Festivals einem internationalen Publikum präsentiert. Schroeders Buchprojekt ist von Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum, über viele Jahre eng begleitet und mehrfach in Deutschland und Rumänien vorgestellt worden. Das Buch ist derzeit vergriffen. Jury-Mitglied Dr. Anja Schürmann sagte in ihrer Laudatio: „Es gibt zahlreiche dokumentarische Projekte, die sich an ähnlichen Themen entweder semantisch aufpumpen oder verheben und ästhetisch hilflos der Masse an Überliefertem gegenüberstehen. Marc Schroeders Order 7161 kann dieser Vorwurf nicht gemacht werden. Er stellt seine Zeitzeugen in den Vordergrund: Knapp 80 Prozent des Buches sind ihnen gewidmet. […] Die Bildebene zeigt nicht nur die Zeitzeugen, sie nimmt auch ihre Perspektive ein. Lose werden die visuellen Fragmente wie Erinnerungsfetzen ins Buch sequenziert, wobei die Deportation von Zugaufnahmen begleitet wird, die als Wirrwarr des Traumas den retinalen Resten der Insassen entnommen sein könnten. Die Wiederholungen der Schriftebene, die chronologisch erinnert, zeigt nicht nur die Massivität, die schiere Menge der Menschen, denen ähnliches widerfahren ist, sondern auch in den Abweichungen die Individualität eines jeden Erlebnisses. Es wäre ein Leichtes gewesen, die Wiederholungen zu streichen und die Textebene linearer zu gestalten. Dass das nicht passiert, zeugt nicht nur von Respekt für die Gesprächspartner:innen. Ob auf deutscher, rumänischer oder russischer Seite: das Leben der Deportierten war gleichermaßen wenig wert. Diesem quantitativen Umgang mit Menschen stellt Schroeder die qualitative Wiederholung entgegen: mit jeder Wiederholung kommt es zur Veränderung des Wiederholten. Erinnerungen sind eben nicht austauschbar. Sie sind – und ich paraphrasiere aus dem Buch – der Chor, der eine Melodie verstärkt.“Als prämierter Buchtitel wird ORDER 7161 im Rahmen einer einjährigen Ausstellungstournee durch Europa und Asien unter anderem auf Buchmessen und Festivals einem internationalen Publikum präsentiert. Schroeders Buchprojekt ist von Dr. Heinke Fabritius, Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum, über viele Jahre eng begleitet und mehrfach in Deutschland und Rumänien vorgestellt worden. Das Buch ist derzeit vergriffen. CS

Schlagwörter: Fotografie, Buch, Deportation, Schroeder, Fabritius

Bewerten: 4 Bewertungen:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.