Zum Begriff „Zigeuner“.



Wenn auf der Katzendorfer Veranstaltung Elmar Schenkel erfreulicherweise die Etymologie von „gypsy“ zu „egyptians“ erklärt hatte, ist dort vermutlich irgendwann auch die, für uns alle und die Beteiligten, wichtigere von „Zigeuner“ genannt worden. In dem vorliegenden Artikel fehlt sie.



Hierzu beziehe ich mich auf das äußerst interessante Buch des renommierten Kunsthistorikers Victor Ieronim Stoichiţă „Imaginea Celuilalt – negri, evrei, musulmani si ţigani în arta occidentală …“, Humanitas 2017. Dieses im Französischen geschriebene Buch wird vermutlich nie in deutscher Übersetzung erscheinen, wie viele andere seiner Bücher, schon nur wegen des Titels.



Ich übersetze daraus von Seite 170: „Da sie sich in Böhmen eines Sonderstatus erfreuten, wurden sie Böhmer (franz. Bohèmiens) genannt. Dank ihrer Herkunft aus den alten Provinzen des Byzantinischen Reichs erhielten sie auch einen griechischen Namen, athingoi, oder „Unberührbare“, was durch Lautverschiebung die Wörter Zingari, Zingaros, Cianos, Cingani, Zigeuner, Tsiganes, ţigani ergab.



N.B. Victor Ieronim Stoichiţăs Großvater, Ieronim St., war Rechtsanwalt und führender Politiker in Hermannstadt. Die Hermannstädter Medizinfakultät auf dem Turnschulgrund wurde nach seinem anderen Großvater, Victor Papilian, benannt.



Georg Coulin