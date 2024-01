Iris Wolff in ARD-Sendung „Druckfrisch“

Iris Wolff war in der Literatur-Sendung „Druckfrisch“ der ARD vom 21. Januar 2024 zu Gast.

Der das Büchermagazin moderierende deutsche Literaturkritiker Denis Scheck sprach mit der aus Siebenbürgen stammenden, im Breisgau lebenden preisgekrönten Autorin über ihren neuen Roman „Lichtungen“ (siehe Buchbesprechung Gehen, Bleiben, Leben und Erinnern: Iris Wolff bleibt in ihrem neuen Buch eine literarische Wanderin ). Das gut achtminütige Video „Iris Wolff über eine Freundschaft in Zeiten des Umbruchs“ ist in der ARD-Mediathek abrufbar: https://www.daserste.de/information/wissen-kultur/druckfrisch/videos/iris-wolff-lichtungen-video-100.html

CS