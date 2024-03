Neue Podcast-Reihe der Spiegelungen

Mit der Autorin Katharina Eismann sprach Dr. Enikő Dácz über die literarische Installation Nach dem Fest das Fest, die dank des Goethe Instituts im Mai 2023 in Temeswar zu sehen war. Im Gespräch mit dem Banater Autor Balthasar Waitz gewannen die Zuhörer Einblicke in die aktuelle deutschsprachige Literaturszene der europäischen Kulturhauptstadt 2023, den Rolf-Bossert-Gedächtnispreisträger Christian T. Klein traf Enikő Dácz nach der Preisverleihung in Reschitza. Der Autor, Nestroy-Preisträger 2023 und Regisseur Thomas Perle berichtete von seinen Erfahrungen als Stadtschreiber u.a. in Temeswar und die aktuellen Projekte. Über die drei Säulen seiner Poetik, seine Vorlieben für Gattungen sowie politische Lyrik unterhielt sich Enikő Dácz mit dem Dichter, Schriftsteller, Übersetzer und früheren Lektor Franz Hodjak, nachdem sein Band Im Ballsaal des Universums mit der Unterstützung des IKGS im danube books Verlag erschien.