Freue mich für jede positive Nachricht betreffend, im weitesten Sinne, unsere verlorene Heimat, die, eine Anomalie der Geschichte, eigentlich noch, gleichschön, weiter existiert. So freue ich mich auch, dass meine Namensvetterin diesen bedeutsamen künstlerischen Preis erhalten hat. Der Mensch, auch und gerade der Vertriebene, hat es so an sich, nicht vom Brot allein zu leben. Denn, objektiv betrachtet, und im Vergleich, litten wir in Rumänien bei Weitem nicht Nöte, wie aktuell in der Ukraine, wie die ungeliebten Palästinenser. Wir, bzw. unsere Eltern, waren einfach mürbe, von vielfältigen Nackenschlägen, wie die Deportation nach Russland, willkürliche Enteignungen (nicht nur uns betreffend, sondern auch uns), einer ständigen staatlichen Indoktrination, einer allgegenwärtigen Bespitzelung. Andererseits waren wir eine privilegierte, anerkannte und geschätzte Minderheit, mit eigenem Schulsystem, Theatern, Presse, etc. Welche Minderheit in Europa hatte das, zumal im Nacken mit der unrühmlichen großdeutschen Geschichte? Aber... der Mensch strebt nach Besserem, wenn darstellbar und möglich. Daher die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, dank günstiger Verträge, Dank der Ereignisse um 1989. Und die verlassene, zurückgelassene Heimat, die 800 Jahre Alte, verewigt in Stein und erworbenem Ansehen? Perdue! Eigentlich jammerschade drum, mir wird hier angst und bange im zukünftigen Kalifat Deutschland, nicht wg. mir, die 1-25 Jahre Erdendaseins werde ich in Würde noch überleben, aber unsere Kinder? Andererseits gibt es ermunternde Beispiele von Landsleuten, Rückkehrern in die Heimat, nach einem Arbeitsleben in DE, die Lust und Freude empfinden, für Gottes Lohn, den Deutsch-Unterricht im Honterus-Gymnasium aufrecht zu erhalten, dass die 500 Jahre seit Gründung gefeiert werden können! In diesem Sinne, Glückwunsch an Iris Wolff!

P.S. Ich empfinde es heute, in den Berichten des öffentlich-rechtlichen Fernsehens, in der allgegenwärtigen Werbung, als penetrante und kaum auszuhaltender staatlich bestellter Indoktrination, die muslimische Invasion schmackhaft und gut darzustellen, für Leute, die weder integrierbar sind, noch gewillt, die Sitten und Gesetze des Gastlandes zu akzeptieren und zu befolgen!