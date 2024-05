1 • grobegni schrieb am 23.05.2024, 17:19 Uhr:

Vespern - bescheidener Genuss am Nachmittag

Wahrlich ein bescheidener Genuss, der hier von Annemarie Roth beschrieben wird! Doch sind es die "Gefühle, die man ganz vergessen, Geschmack und Duft der Kinderzeit," (Eva Strittmatter), die beim Lesen der Erzählung angetriggert werden.

Ich kenne die beschriebenen Vesperarten auch noch aus meiner Kindheit. Der Geruch und der Geschmack des frischen Brotes meiner Großmutter, der ist bis heute in mir geblieben. Bei ihr gab es noch Schmalzbrot mit Zucker bestreut und kalte Palukes mit Zwetschgenröster. Also auch ein "bescheidener Genuss", der seinerzeit den Hunger stillte.

Wenn man jedoch Brot mit anderen zusammen isst, ja genießt, dann verbindet sich damit auch ein Gefühl von Gemeinschaft. Diese Gemeinschaft der Kinderzeit, die im siebenbürgischen Dorfleben mit all seinen Ritualen und Regeln eingebettet ist, wird in dem Text gut eingefangen.

Es ist die Faszination der Erinnerung an diese besondere Kindheit, die auch die dritte Veröffentlichung der Autorin lesenswert macht.

Ingeborg Kirschlager