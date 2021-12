Weihnachtsgruß des Bundesobmannes von Österreich

Liebe Landsleute, liebe Siebenbürger Sachsen nah und fern! Das Ende des Jahres 2021 naht mit großen Schritten! Es war ein anstrengendes und herausforderndes Jahr, die Pandemie ist noch immer allgegenwärtig und wird uns auch leider nicht so schnell verlassen. Viel haben wir daraus lernen müssen, was uns wichtig ist und wie sehr uns unsere Familien und Freunde etwas bedeuten in dieser sensiblen Zeit.

Es war viel Durchhaltevermögen angesagt, einige Vereine unserer Landsmannschaft in Österreich konnten unter Einhaltung aller geforderten Sicherheitsmaßnahmen trotzdem Veranstaltungen durchführen, dafür bedanke ich mich herzlich. Der „9. Siebenbürgische Kulturherbst in OÖ. 2021“ hat gut angefangen, doch auch hier musste man einige Programmpunkte auf Eis legen. Hoffen wir, dass nächstes Jahr das 10-jährige Jubiläum gefeiert werden kann. Herzlichen Dank an die daran teilnehmenden Vereine und Nachbarschaften sowie den Verantwortlichen des Organisationsteams.Das Sachsentreffen in Großau in Siebenbürgen konnte im Herbst stattfinden, das war ein gut organisiertes und herzliches Treffen. Ich durfte dabei sein und dafür bin ich dankbar. Ein herausstechendes Ereignis war die 150-Jahr-Feier der Vereine der Siebenbürger Sachsen in Wien und der Steiermark sowie des 70-jährigen Jubiläums der Vereine der Siebenbürger Sachsen in Niederösterreich und dem Burgenland. Es war ein Wochenende mit wunderbaren Begegnungen und Wiedersehensfreude. Die Örtlichkeiten der Wiener Hofburg und das schöne Rathaus trugen zum guten Gelingen bei. Auch hier sei mein Dank an die Organisatoren gerichtet.Leider musste heuer auch zum zweiten Mal auf Grund der Pandemie die Weihnachtsfahrt nach Siebenbürgen abgesagt werden, dennoch hoffe ich, dass ich diese mir sehr am Herzen liegende Tour in die Dörfer Siebenbürgens, die ich nun seit Jahren zusammen mit meiner Gattin Ingrid unternommen habe, nachholen kann. Diese Begegnungen, die wir bisher in Siebenbürgen bei der Weihnachtsfahrt erleben durften, haben sich in unsere Herzen eingebrannt und sind zu einer lieb gewordenen Gewohnheit geworden. Sich auf das Wesentliche zu besinnen und mit kleinen Dingen Menschen Freude zu bereiten, das ist es, was wir uns nach diesen Fahrten stets nach Hause mitgenommen haben.Trotz aller Einschränkungen wurden aber viele Onlinesitzungen mit Verantwortlichen aus Deutschland, Rumänien und auch der Schweiz abgehalten, Planungen für 2022 stehen schon im Raum und damit die Hoffnung, diese auch umsetzen zu können.Die Devise „ja nicht aufgeben“ möchte ich darum allen ans Herz legen. Es würde unserem Gemeinschaftssinn widersprechen, denn die Siebenbürger Sachsen sind ein „Durchhaltevolk“, wie uns die Geschichte schon sehr oft gelehrt hat. Krisen können und müssen gemeistert werden.Daher, liebe Landsleute, blicken wir auf das kommende Jahr mit positiver Vorfreude im Herzen und dem Glauben an das Gute. Möge der liebe Gott Euer Begleiter sein im Herzen und im Schaffen. Mögen Gesundheit, Glück und Herzenswärme Euch alle durch das kommende Jahr führen. Bleiben wir unserem Gemeinschaftssinn, dem Brauchtum und den Traditionen treu, denn das macht uns Siebenbürger Sachsen in der ganzen Welt einzigartig.Ich wünsche Euch und Euren Familien ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr 2022. Herzliche Grüße!

Euer Bundesobmann von Österreich und Landesobmann der Siebenbürger Sachsen in Österreich

Konsulent Manfred Schuller