Am 3. März fand die 19. Generalversammlung der Siebenbürger Nachbarschaft Rosenau, der Richttag, statt. Neben den Vertretern der Gemeinde Seewalchen, Vizebürgermeisterin Claudia Haberl und Vizebürgermeister Jürgen Kirchberger, durfte Nachbarvater Dipl.-Ing. Franz Peter Seiler auch den Bundesobmann des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Österreich, Konsulent Manfred Schuller, sowie den Ehrenbundesobmann Hofrat Mag. Volker Petri, Ehrennachbarmutter Rose Kasper und die Obfrau der Siebenbürger Jugend Traun, Jaqueline Dobrauz, begrüßen.

Der Vorstand der Nachbarschaft beim Jahresbericht. Foto: Andreas Pitter

Hofrat Petri hielt einen sehr interessanten und aufschlussreichen Vortrag über Samuel von Brukenthal, der es als einfacher Siebenbürger und Evangelischer bis an den Hof von Maria Theresia schaffte. Begleitend dazu gab es eine Wanderausstellung mit Roll­ups.Der Nachbarschaft Rosenau gehören 285 Mitglieder aus 29 Wohnorten an.Gut die Hälfte der Mitglieder stammt aus Seewalchen bzw. Rosenau. Zwei Mitglieder leben im Ausland (Kanada, Schweiz). In ihrem Bericht gaben Nachbarmutter Sonja Lehner und Nachbarvater Franz Peter Seiler einen Rückblick auf Veranstaltungen des Vorjahres sowie einen Ausblick auf kommende, bereits traditionelle Veranstaltungen wie den Brauchtumssonntag am 16. Juni, den Baumstriezelverkauf auf der Promenade am 15. August und den Tag der Gemeinschaft am 17. November.Konsulent Schuller wies in seinem Grußwort darauf hin, wie wichtig es sei, Traditionen zu pflegen, alte Trachten und Gegenstände siebenbürgischer Kultur als Identitätssicherung zu bewahren und zu pflegen, der Jugend zu vermitteln, wo ihre Wurzeln sind. Zu diesem Thema bietet Dipl.-Päd. Lotte Pitter einen Workshop für Kinder (19. April, 15.00 Uhr) an: „Wo sind meine Wurzeln“.Zum großen Sachsentag in Hermannstadt (2.-4. August 2024) lud Manfred Schuller herzlich ein. Hier wird eine etwa 30-köpfige Gruppe der Nachbarschaft Rosenau teilnehmen. Nach vielen interessanten Gesprächen klang ein gemütlicher Nachmittag mit Kaffee und Kuchen aus.

Waltraud Kindl, Franz Peter Seiler