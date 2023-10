Brukenthal-Ausstellung in Traun

Die Ausstellung „Samuel von Brukenthal – ein früher Europäer“ macht für ein Wochenende Station in Traun/Ös­terreich. Eröffnung ist am Freitag, 20. Oktober, um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum der evangelischen Pfarre Traun, Dr. Knechtlstraße 31. Der Historiker Dr. Horst Schuller (Vöcklabruck) wird ins Thema der dreisprachigen Ausstellung (rumänisch, deutsch, englisch) einführen. Danach lädt die Siebenbürger Nachbarschaft Traun zu einem Umtrunk ein. Am 21. und 22. Oktober jeweils von 9.00 bis 16.00 Uhr kann die vom Deutschen Kulturforum östliches Europa konzipierte Schau im Gemeindezentrum Traun besichtigt werden.

An Samuel von Brukenthal (1721-1803) muss man nicht erinnern: Sein Name ist durch das Brukenthalmuseum, die Brukenthalschule, die Brukenthalstiftung, durch zahlreiche Veröffentlichungen u.v.m. bis heute präsent. Aber was ihn zu einer solcherart nachwirkenden Persönlichkeit macht, wissen wohl doch die wenigsten. Der 300. Geburtstag im Jahr 2021 war Anlass, an das Außergewöhnliche am Wirken Brukenthals mit einer Ausstellung zu erinnern: Auch wenn dieser Name heute vor allem mit Kunst, Kultur, Bildung und Wissenschaft in Verbindung gebracht wird, war Brukenthal doch in erster Linie ein hervorragender Administrator, ein exzellenter Kenner der komplizierten juristischen Grundlagen Siebenbürgens als einer fernen Provinz des Hauses Österreich, für das er als einziger Gouverneur siebenbürgisch-sächsischer Herkunft, protestantischer Konfession und bürgerlichen Hintergrunds wirkte und dadurch in vielfältiger Weise europäischen Standards den Weg bereitete.