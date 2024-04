„Herzlich willkommen zur Eröffnung der Ausstellung ,Nürnberg-Kronstadt – Zwischen zwei Städten‘ hier im Foyer des Internationalen Hauses. Heute ist der 1. März – der kalendarische Frühlingsanfang. In Rumänien schenkt man Frauen und Mädchen einen Glücksbringer, einen Frühlingsboten an einer rotweißen gedrehten Schnur – Zeichen der Anerkennung, der Freundschaft und der Liebe. Was uns heute hier vereint, sind auch die Farben rot und weiß – die Farben unserer Stadt Nürnberg.“

Gruppenbild mit Organisatoren und Künstlern in Nürnberg, links Helmine Buchsbaum, in der Mitte (mit Blumenstrauß) Dr. Cristina Simion. Foto: Horst Göbbel

Mit diesen Worten begrüßte charmant Helmine Buchsbaum, Banater Schwäbin und Nürnberger Stadträtin, Künstlerinnen und Künstler sowie das anwesende kunstinteressierte Publikum. Die Gruppenausstellung zeigt eine Auswahl von Werken rumänischer und deutscher Künstlerinnen und Künstler aus den befreundeten Kommunen Kronstadt und Nürnberg, die im letzten Jahrzehnt am künstlerischen Austausch zwischen den beiden Städten teilgenommen haben. Sie wurde vom Amt für Internationale Beziehungen der Stadt Nürnberg – treibende Kraft Christina Plewinski – in Kooperation mit der Tiny Griffon Gallery Nürnberg und dem deutsch-rumänischen Verein Romanima e. V. in Nürnberg gestartet.Die Kuratorin der Kunstgalerie, Dr. Cristina Simion, die seit 2006 Arbeiten von Kronstädter und etwas später osteuropäischen Künstlern ausstellt, organisierte diese Ausstellung auch im Hinblick auf die geplante Unterzeichnung der Städtepartnerschaft zwischen Kronstadt und Nürnberg. Oberbürgermeister Marcus König wird im Mai in Kronstadt den Städtepartnerschaftsvertrag besiegeln und unterstreicht damit die intensive Förderung des kulturellen, sozialen, wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Austauschs. Die Ausstellung ist Ausdruck künstlerischer Vielfalt und Qualität und betont Verbundenheit und Bereitschaft, den Austausch und die Zusammenarbeit zwischen unseren Städten weiter zu fördern und zu vertiefen. Präsent sind Werke von Bruno Bradt, Anja Mollenjik, Christian und Lucian Hamsea, Victoria Taroi, Iulia und Dumitru Șchiopu, Ion Aron Taroi, Vladimir Taroi, Cosmin Fruntes, Petra Krischke, Agnes und Waldemar und Mariana Mattis Teutsch. Helmine Buchsbaum dankte allen Künstlerinnen und Künstlern, die ihre Werke zur Verfügung gestellt haben, sowie denen, die bei der Vernissage dabei sein konnten, ebenso dankte sie auch für die „Hartnäckigkeit, Ausdauer und die Vision der Menschen, die diese Städtepartnerschaft vorangetrieben haben“. Die vor zehn Jahren von Dr. Cristina Simion gegründete Tiny Griffon Gallery fördert Künstler aus Osteuropa, insbesondere aus Rumänien, in Deutschland und speziell fränkische Künstler in Kronstadt. Von den etwa 150 Ausstellungen, die im letzten Jahrzehnt von Cristina Simion kuratiert wurden, waren 70 in Nürnberg zu sehen. Einige Ausstellungen wurden in beiden Städten präsentiert.Im Kurzinterview erläuterte Frau Simion das Besondere an dieser Ausstellung: „Wir feiern zehn Jahre Zusammenarbeit zwischen Kronstadt und Nürnberg mit Künstlern, die aus Kronstadt nach Nürnberg eingeladen waren – so haben wir angefangen –, und Künstlern aus Nürnberg, Fürth und Erlangen, die später nach Kronstadt eingeladen wurden. Beide Seiten hatten unglaublich erfolgreiche Ausstellungen und wir möchten 13 Künstler, die hin und her ,wanderten‘, jetzt hier zeigen.“ Zur künstlerischen Ausrichtung meinte sie, es seien sehr unterschiedliche Stile und Techniken sowie spannende Kompositionen präsent. „Aber alle sind sehr erfolgreiche Künstler, die das Leben zelebrieren und prägende Werke schaffen. Sie sind keine gewöhnlichen Künstler.“ Appetitliche Häppchen („vinete“ und „zacuscă“) mit Rotwein und Weißwein beförderten an diesem Märzbeginn die lebendigen Gespräche und den abendlichen Kunstgenuss.

Horst Göbbel