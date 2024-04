Peter-Jacobi-Ausstellung in Schwäbisch Gmünd

Das Museum und Galerie im Prediger in Schwäbisch Gmünd zeigt vom 26. April bis 20. Oktober 2024 die Ausstellung „Erinnerung wird Form – Skulpturen, Reliefs, Fotografien“ des siebenbürgischen Künstlers Peter Jacobi. Die Vernissage findet am Donnerstag, den 25. April, um 19 Uhr in Anwesenheit des Künstlers statt. Es sprechen Richard Arnold, Oberbürgermeister Stadt Schwäbisch Gmünd, Dr. Max Tillmann, Leiter Museum und Galerie im Prediger, Joachim Haller, Ausstellungskurator. Es musiziert Christian Saile am Klavier.

Peter Jacobi, 1935 in Ploieşti in Rumänien geboren, hat in nunmehr über fünfzig Schaffensjahren ein großes und facettenreiches Werk hervorgebracht. Sein Œuvre erscheint als kontinuierliches und vielschichtiges Nachdenken über Identität und Erinnerung, über vergangene, vergehende und verbleibende Zeit. 2009 wurde das von ihm entworfene Mahnmal für die Holocaust-Opfer in Bukarest eingeweiht, das an die 300 000 ermordeten rumänischen Juden und Roma während des Zweiten Weltkrieges erinnert. Jacobi wurde für sein Schaffen vielfach ausgezeichnet, u. a. 2003 mit dem Siebenbürgisch-Sächsischen Kulturpreis, zuletzt 2020 mit dem Constantin Brâncuşi-Nationalpreis. Seine Werke finden sich weltweit in renommierten Museumssammlungen und im öffentlichen Raum. Jacobis künstlerisches Konzept spannt sich zwischen der Abstraktion und Figuration, zwischen dem Narrativen und Dokumentarischen. Geometrische, modulare und organische Säulen mit variierenden Querschnitten bilden einen zentralen Aspekt seiner bildhauerischen Arbeit. Bronze, Eisen und Stahl, Marmor und Schiefer gehören zu seinen bevorzugten Materialien. Parallel zur Bildhauerei entstanden stets auch Fotografien. Mit ausgesuchten, auf den Galerieraum abgestimmten Arbeiten gibt die Ausstellung exemplarisch Einblicke in Jacobis künstlerisches Schaffen, das in seinen Reflexionen über Erinnerung und Identität, seinen Spiegelungen von Leben und Vergänglichkeit zeitlos ist.am Donnerstag, den, jeweils 18 Uhr, mit Thomas Raschke;am Sonntag, den, 15 Uhr, Moderation: Joachim Haller.Das Museum und Galerie im Prediger (Webseite: www.museum-galerie-fabrik.de ), Johannisplatz 3, in Schwäbisch Gmünd ist Dienstag, Mittwoch, Freitag von 14-17 Uhr, Donnerstag von 14-19 Uhr, Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11-17 Uhr geöffnet.