Brukenthal-Ausstellung in Traun

Im Rahmen des 11. Siebenbürgischen Kulturherbstes in Oberösterreich holten wir die Ausstellung „Samuel von Brukenthal – ein früher Europäer“ nach Traun. Zur Ausstellungseröffnung am 20. Oktober kamen 60 Interessierte ins evangelische Gemeindezentrum und lauschten zunächst ­gebannt der gleichermaßen interessanten wie unterhaltsamen Einführung von Pfarrer i.R. Mag. Volker Petri.

Der Referent Volker Petri (Bildmitte) mit dem Nachbarvater und der Nachbarmutter von Traun. Foto: Jürgen Stefani

1721 als Samuel Breckner in Leschkirch geboren, machte Brukenthal trotz seines evangelischen Glaubens Karriere am Wiener Hof und wurde ein enger Vertrauter Maria Theresias. Er war der erste und einzige Siebenbürger Sachse, der zum Gouverneur Siebenbürgens ernannt wurde. Auf den zehn großen, sehr ansprechend gestalteten Roll-Ups konnte man nun in Eigenregie den Lebenslauf dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit verfolgen, auch durfte man sich das Begleitheft zur Ausstellung mitnehmen, um daheim alles nochmals in Ruhe nachzulesen. Die Ausstellung ist übrigens dreisprachig gestaltet (Deutsch, Englisch und Rumänisch) und wurde vom Deutschen Kulturforum Östliches Europa in Zusammenarbeit und mit Unterstützung zahlreicher anderer Organisationen konzipiert und erstellt. Von Berlin kam sie zu uns und geht jetzt möglicherweise an die rumänische Botschaft in Wien. Man sieht, es ist ein großes Interesse vorhanden! Der Abend der Ausstellungseröffnung klang wie üblich mit einem kleinen Umtrunk und Imbiss und anregenden Gesprächen aus.An den folgenden beiden Tagen war die Ausstellung von 9.00 bis 16.00 Uhr öffentlich zugänglich und wir verzeichneten hier noch 50 weitere Besucher, darunter eine Historikerin aus Linz, deren Interesse durch die Ankündigung in den OÖ Nachrichten geweckt wurde. So bleibt zum Schluss nur noch eine Frage offen: Warum hat Hollywood „unseren“ Gubernator Samuel von Brukenthal noch nicht entdeckt? Sein Leben bietet reichlich Stoff und wäre es wert, verfilmt zu werden.

Irene Kastner