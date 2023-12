Der Bundesvorstand tagte in Salzburg

Am 4. November fand in Salzburg die Bundesvorstandssitzung des Bundesverbands der Siebenbürger Sachsen in Österreich mit Teilnahme der Landesverbände und Funktionäre statt. Bundesobmann Kons. Manfred Schuller dankte dem Hausherrn Ing. Roland Meburger und seiner Gattin Dagmar für die Bewirtung im Lainerhof, dem Brauchtumszentrum in Salzburg. Seit 25 Jahren ist der Lainerhof das Zentrum der Brauchtumsvereine in Salzburg. Der ehemalige Stall, heute der Zentralraum des Lainerhofes, strahlt mit seinem so genannten Böhmischen Gewölbe eine besondere Atmosphäre für Tanzproben und vereinsinterne Veranstaltungen aus.

Gruppenbild anlässlich der Bundesvorstandssitzung in Salzburg. Foto: Ingrid Schuller

Nach der Begrüßung durch den Bundesobmann und dem Feststellen der Beschlussfähigkeit erfolgte das Totengedenken, durchgeführt von DI Franz Peter Seiler. Die Berichte der einzelnen Landesverbände zeigten ein reges Leben in den Verbänden. Neben den traditionellen Veranstaltungen im Jahreslauf erfolgen regelmäßig Zusammenkünfte. In Tirol ist die Mitgliederzahl sehr ausgedünnt, doch hält man daran fest, sich einmal im Monat in einem Lokal zum geselligen Miteinander zu treffen, aber auch in der Steiermark finden regelmäßige Treffen statt und der Verein wächst langsam wieder mit dem Ziel, in die bewährte Form zurückzufinden. Beliebt ist in den Landesverbänden so wie in Kärnten das jährliche Holzfleischessen. Auch die Teilnahme in der schönen siebenbürgischen Tracht bei der Kräuterweihe im Gurker Dom und dem Alpenfest in Tarvis im August waren Höhepunkte im heurigen Jahr in Kärnten. Neben zahlreichen Trachtengruppen aus Slowenien, Italien und Österreich nahm auch die Kärntner Landsmannschaft an diesem Festumzug durch die Stadt teil.Ebenso kann sich der Bericht vom Landesverband Salzburg mit Obmann Ing. Roland Meburger sehen lassen. Neben den vielen Veranstaltungen während des Jahres ist die Siebenbürgen Hilfe, unterstützt vom Land Salzburg, nicht mehr wegzudenken. Der Wiener Verein, Niederösterreich und Burgenland können ebenfalls auf ­regelmäßig durchgeführte Veranstaltungen verweisen. Das Haus der Heimat in Wien ist ein Treffpunkt für viele Veranstaltungen, auch gemeinsam mit dem VLÖ (Vereinte Landsmannschaften in Österreich). Bundesobmann Kons. Manfred Schuller dankte den Obleuten für ihre Berichte, das Festhalten an unserer Gemeinschaft soll stets im Mittelpunkt stehen, betonte er.Als Landesobmann von Oberösterreich darf er auf zahlreiche Veranstaltungen, durchgeführt von den Vereinen und Nachbarschaften, verweisen. In Oberösterreich ist reges Vereinsleben, sei es in den Nachbarschaften oder Tanzgruppen. Im Juli ging es zur zweiwöchigen Reise nach USA und Kanada. Der Kulturaustausch der Vereine aus Traun mit insgesamt 39 Personen war eine anstrengende, aber auch eine sehr freudige Zeit. Die vielen Auftritte der Musik und der Tanzgruppe waren Höhepunkte und er sei dankbar, diese Reise mit seiner Gattin mitgemacht zu haben.Oberösterreichs Volkskultur könnte ohne das große Engagement unzähliger Ehrenamtlicher nicht bestehen. Um einigen besonders verdienten Persönlichkeiten für ihre Arbeit in den Diensten der Volkskultur zu danken, wurde am 22. Juli ins Stadttheater Bad Hall zu einer Feier geladen. In deren Rahmen wurde Ingrid Schuller und einigen weiteren als Zeichen der Anerkennung und Würdigung ihrer Arbeit die Professor-Hans-Samhaber-Plakette überreicht! Es ist dies die höchste Auszeichnung, die vom Forum Volkskultur in Oberösterreich vergeben werden kann.Im September startete der Siebenbürgische Kulturherbst in seine 11. Runde. Die Eröffnungsveranstaltung fand diesmal in Vöcklabruck statt. Das Eröffnungskonzert in der evangelischen Friedenskirche Vöcklabruck wurde von der nationalen Musikakademie „Gheorghe Dima“ aus Klausenburg abgehalten. Insgesamt sind sieben Veranstaltungen geplant gewesen. Etwas weniger als sonst, aber dafür mit hochbegabten Künstlern. Am 21. Oktober feierte die siebenbürgische Tanzgruppe aus Wels ihr 40-jähriges Gründungsjubiläum im Rahmen eines Volkstanzfestes; ebenfalls wurde das 60-jährige Jubiläum der Patenschaft mit Wels gefeiert. Die Siebenbürgen Hilfe bzw. die Unterstützung des Reener Ländchen findet wie immer gegen Mitte Dezember statt.Die Bundesvorstandssitzung wird zweimal im Jahr abgehalten. Berichte über das Verbandsgeschehen, Beschlüsse zu machen und das Finanzgebaren offenzulegen, sind wesentlich für das Funktionieren in den Verbänden, besonders der Kontakt innerhalb der Landesverbände und allenfalls Probleme zu lösen, sind an der Tagesordnung bei der Vorstandssitzung. 2024 wird ein starkes Jahr werden, immerhin sind es 80 Jahre nach der Flucht der Eltern und Großeltern aus Siebenbürgen. An vielen Orten werden Gedenkfeiern stattfinden, viele Termine sollten wahrgenommen werden.Nach dem gemeinsamen Mittagessen in einer nahegelegenen Gaststätte ging man auseinander. Dank geht an Roland und Dagmar Meburger für die gute Bewirtung während der Sitzung und ein Dank an alle Obleute und Funktionäre, die den weiten Weg auf sich genommen haben, um sich in Salzburg zur Bundesvorstandssitzung zu treffen.

Ingrid Schuller