Der Gesamtvorstand des Landesverbandes Bayern traf sich zu seiner Herbstklausur vom 18.-19. November in Rimsting und tagte über dem Chiemsee im Festsaal des Siebenbürgerheims. Einleitend wurden die Teilnehmer von Klaus Waber, langjähriger Vorstandsvorsitzender des Hilfsvereins der Siebenbürger Sachsen „Stephan Ludwig Roth“ e.V., und der neu gewählten Vorstandsvorsitzenden Elfriede Kirschner als Hausherren begrüßt.

Gesamtlandesvorstand des Landesverbandes Bayern vor dem Siebenbürgerheim Rimsting. Foto: Klaus Waber

Viele Punkte standen auf der Tagesordnung. Werner Kloos, neu gewählter stellvertretender Bundesvorsitzender des Verbandes der Siebenbürger Sachsen und gleichzeitig noch amtierender Landesvorsitzender in Bayern, führte zügig durch die Sitzungstage. Bestens vorbereitet und begleitet wurde die Sitzung durch Andrea Wagner, Mitarbeitern der Landesgeschäftsstelle. In unseren Reihen konnten wir als neu gewählte stellvertretende Bundesvorsitzende auch Heidi Mößner, Vorsitzende der Kreisgruppe München, begrüßen.Im ersten Teil wurden die in Bayern neu- oder wiedergewählten Kreisgruppenvorsitzenden beglückwünscht, die sich und ihre Kreisgruppen sowie deren erfolgreiche Aktivitäten des vergangenen Jahres und Planungen für 2024 vorstellten. Es wurden Erfahrungen, Anregungen und Ideen für weitere Vorhaben ausgetauscht und gemeinsame Kulturveranstaltungen, auch zur Unterstützung kleinerer Kreisgruppen, vereinbart.Eine Projektfahrt zum Großen Sachsentreffen 2024 nach Hermannstadt wird geplant. Eine erneute Teilnahme an der Haferlandwoche ist ebenfalls angedacht. Ihr 50-jähriges Jubiläum werden in Bayern die Kreisgruppe Ingolstadt am 15. Juni und die Kreisgruppe Traunreut am 23. November 2024 feiern.Einen wichtigen Tagesordnungspunkt stellte die Jubiläumsfeier zum 75-jährigen Bestehen des Landesverbandes Bayern dar, die am 19. Oktober 2024 in der Meistersingerhalle in Nürnberg stattfinden wird. Die Planungen laufen auf Hochtouren. Es wird eine beeindruckende Veranstaltung werden. Einige Details darf man schon jetzt verraten. Fast alle Kulturgruppen aus Bayern werden sich beteiligen, es wird Theater-, Tanz-, Blaskapellen- und Choraufführungen geben, ein gemeinsames Konzert aller sechs bayerischen Blaskapellen ist angedacht. Ein Begleitprogramm für Kinder ist vorgesehen. Ausstellungen von Malern, Grafikern mit siebenbürgischen Wurzeln sowie Musikdarbietungen sind eingeplant. Natürlich darf auch siebenbürgischer Schmuck, diesmal in Form von Kopfschmuck, nicht fehlen. In einem vorgelagerten siebenbürgischen Dorf wird man siebenbürgische Spezialitäten genießen können.Freuen kann man sich auf die bald erscheinende Festschrift zum 75-jährigen Jubiläum des Landesverbands Bayern, die von Christa Wandschneider, Inge Alzner, Iris Oberth und Andrea Wagner erstellt wird. Am Sonntagmorgen hielt Christa Wandschneider eine wunderbare, nachdenklich stimmende und aufbauende Andacht mit Gedanken aus der Rede einer muslimischen Frauenaktivistin „Im Namen des barmherzigen und gnädigen Gottes“.Kerstin Arz, Leiterin des Kulturwerks der Siebenbürger Sachsen, bot Einsicht in die Arbeit des Kulturwerks und ging auf Eckdaten sowie Fristen bei der Antragstellung ein. Anhand eines Musterantrags wurden die wichtigsten Punkte besprochen, auf die es bei einer Förderung ankommt.Die Arbeit des Siebenbürgischen Kulturzentrums „Schloss Horneck“ e.V. und „unseres Schlosses“ in Gundelsheim stellten Heidi Negura und Dr. Axel Froese vor. Sie gingen auf die geschichtliche Entwicklung ein, berichteten von den großen Umbauten, die das Schloss in seiner jetzigen Form als siebenbürgisches Begegnungszentrum dastehen lassen. Sie erzählten von dem enormen ehrenamtlichen Engagement, welches diesen Prozess begleitet hat und noch immer trägt. Sorgen bereitet derzeit die dringend erforderliche Dachsanierung.Klaus Waber vermittelte in einem beeindruckenden Videofilm einen Rückblick auf die 70-jährige Erfolgsgeschichte des Siebenbürgerheims am Chiemsee seit seinen Anfängen mit dem Erwerb des Hauses im Jahr 1953. Dass das Heim in seiner heutigen Form so dasteht, ist nur dem unermesslichen ehrenamtlichen Engagement mehrerer Generationen siebenbürgischer Landsleute zu verdanken.Abschließend gewährte Annette Folkendt in einer Video-Installation einen Rückblick auf die zahlreichen Veranstaltungen des Kreisverbandes Nürnberg, unter anderem der Teilnahme am Oktoberfest 2023 in München, und einen Ausblick auf 2024.Es waren zwei voll gepackte Sitzungstage, von denen die Teilnehmer viele Anregungen und Impulse mitnehmen konnten. Vielen Dank an Werner Kloos und die Organisatoren der Herbsttagung. Besonderer Dank geht an Klaus Waber für die Bereitstellung der Tagungsräume in dem wunderschönen Haus.

Ute von Hochmeister-Lamm