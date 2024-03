Frühjahrssitzung des Gesamtlandesvorstandes Baden-Württemberg

Ein umfangreiches Programm stand auf der Tagesordnung der traditionellen Frühjahrssitzung des Gesamtlandesvorstandes der Landesgruppe Baden-Württemberg. Die Planungen der 75. Jubiläumsfeier der Landesgruppe, der Buchdokumentation zum Jubiläum und des Sachsentreffens im August bildeten die Schwerpunkte. Weitere Berichte umrahmten die Sitzung.

Grußwort des Generalskonsuls Dr. Vlad Vasiliu bei der Gesamtlandesvorstandssitzung in Stuttgart. Foto: Mathias Henrich

Rund 40 Teilnehmer trafen sich am 9. März im Haus der Heimat Stuttgart an bunt dekorierten Tischen. Landesvorsitzender Michael Konnerth begrüßte unter den Anwesenden den Ehrenvorsitzenden Alfred Mrass und den rumänischen Generalkonsul, seine Exzellenz Dr. Vlad Vasiliu. In seinem Grußwort verwies der Generalkonsul auf die Dienste seiner Behörde und überbrachte den Gruß vom Demokratischen Forum der Deutschen in Siebenbürgen. Dem Gesamtvorstand wünschte er gutes Gelingen in allen Vorhaben.Aus dem Bundesvorstand berichtete Michael Konnerth, der auch stellvertretender Bundesvorsitzender ist, über die aktuelle Planung des Heimattages in Dinkelsbühl und über die Mitausrichter der nächsten Jahre (die Landesgruppe Baden-Württemberg wird den Heimattag 2028 mitveranstalten). Ein wichtiger Hinweis betrifft die Berichte aus den Kreisgruppen und der SJD für die Siebenbürgische Zeitung. Die Reiseberichte sollen generell kürzer gehalten werden, das Gemeinschaftsrelevante soll behalten, aber die in gängigen Reiseführern zu findenden Angaben weggelassen werden. Wichtig sei es auch, bei Berichten über geförderte Projekte die Förderziele zu betonen und weniger kulinarische Einzelheiten. Eine gute Hilfe dazu findet man in den „Praktischen Tipps für Pressereferenten“ und „Handreichungen für ehrenamtliche Pressereferenten“ online unter siebenbuerger.de/go/868U Die Mitgliederwerbung bleibt weiterhin Schwerpunkt in den Kreisgruppen, da ein natürlicher Mitgliederschwund auf Landesebene verzeichnet wird. Es gibt auch erfolgreiche Rückmeldungen mit Mitgliederzuwachs in den Kreisgruppen Biberach und Esslingen. Dazu berichteten Astrid Göddert und Werner Egon Müller aus ihren praktischen Erfahrungen. Helge Krempels nahm Bezug auf die theoretischen Grundlagen der Mitgliederwerbung, die im Bundesvorstand unter Andreas Roth erarbeitet wurden.In seiner letzten Herbstsitzung hatte der Gesamtlandesvorstand die Feier zum 75. Jubiläum der Landesgruppe amin der Harmonie in Heilbronn beschlossen. Die Planungen laufen bereits, die Koordination der Kulturgruppen übernehmen Andrea Kulin – Chöre, Astrid Göddert – Tanzgruppen und Hans Otto Mantsch – Blasmusikkapellen. Schon vor der großen Feier im November wird eine Buchdokumentation erstellt. Diese Festschrift soll einen Rückblick auf die Zeitspanne August 2009-März 2024 geben. Die Beiträge der Kreisgruppen und der Referenten werden von Traute Habicher und Michael Konnerth redaktionell begleitet. Wir dürfen uns bereits jetzt auf diese Festschrift freuen.Beim Großen Sachsentreffen vomin Hermannstadt werden auch einige Kulturgruppen der Landesgruppe teilnehmen. Drei Gruppen waren bisher angemeldet, die SJD-Vertreter werden bis Anmeldeschluss im März weitere Gruppen bekanntgeben. Der Gesamtlandesvorstand beschloss, die teilnehmenden Gruppen aus Baden-Württemberg mit einem höheren Zuschuss zu fördern.Der Jugend und den Tanzgruppen in Baden-Württemberg gebührt große Anerkennung für die geleistete Arbeit. Die Jugendtanzgruppen erzielten beim Volkstanzwettbewerb der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD) vordere Platzierungen: erster Platz für die Jugendtanzgruppe Biberach, zweiter Platz für die Jugendtanzgruppe Heidenheim (zusammen mit der Tanzgruppe Augsburg) und dritter Platz für die Jugendtanzgruppe Heilbronn.Mit einer gelungenen Präsentation in Wort und Bild warb das Frauenreferat für sich. Gerlinde Zekel berichtete über die Frauentagung in Reutlingen-Sondelfingen. Stricken und Häkeln wurden mit viel Spaß anhand praktischer Muster durchgeführt. Die Trachtenschau im Rahmen der Heimattage Baden-Württemberg wurde 2023 im Rathaus Biberach von der Frauenreferentin mitgestaltet. 2024 wird das Ereignis in Härtsfeld stattfinden.Das neue umgebaute Schloss Horn­eck, insbesondere das Siebenbürgische Kulturzentrum Schloss Horneck e.V. (SKSH e.V. – kurz Schlossverein), wurde vom Vereinsvorsitzenden Helge Krempels vorgestellt. Mit einem Rückblick wurde an die schwierige Phase der Übernahme, der Finanzierung und des Umbaus erinnert. Gleichzeitig wurde die Verantwortung der Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen für den Erhalt von Schloss Horneck betont. Ein breitgefächertes Kulturprogramm wird vom Publikum sehr gut aufgenommen, was auch den anderen Einrichtungen zugutekommt. Neue Herausforderungen beschäftigen den ehrenamtlichen Vorstand wie z.B. die anstehende Dach- und Fenstersanierung. Der Schlossverein freut sich über jeden interessierten Helfer und Unterstützer.Zwischen den Berichten des Vorstandes und der Referenten fanden rege Diskussionen statt. So erfuhren die Teilnehmer, dass die Landsmannschaften im Bund der Vertriebenen (BdV) den Förderkatalog zur Kulturarbeit nach §96 BVFG nach aktuellen Gesichtspunkten anpassen werden. Neue Anmeldungsmodalitäten sind auch bei der GEMA zu beachten.Die nächste Sitzung des Gesamtlandesvorstandes findet amstatt.

Werner Gohn-Kreuz