Heimattag 2024 im Zeichen dreier Jubiläen

Der 74. Heimattag findet vom 17. bis 20. Mai in Dinkelsbühl unter dem Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ statt; er verspricht außergewöhnlich zu werden dank dreier Jubiläen: 75 Jahre seit Gründung des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland, 80 Jahre seit der Flucht und Evakuierung der Siebenbürger Sachsen aus Nordsiebenbürgen und 800 Jahre „Goldener Freibrief“ (Andreanum). Mit Fragen zu Organisation und Programm des nächsten Pfingsttreffens hat sich der Heimattagausschuss am 16. Januar auseinandergesetzt.

Motto „75 Jahre Gemeinschaft – Mach mit!“ lautet das Motto des diesjährigen Heimattages. Die Aufnahme stammt vom Trachtenumzug des vorjährigen Pfingsttreffens in Dinkelsbühl. Foto: Christian Schoger

An der Online-Sitzung nahmen Vertreter des Vorstands des Verbandes der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., der den Heimattag 2024 mitausrichtenden Landesgruppe Nordrhein-Westfalen, der Siebenbürgisch-Sächsischen Jugend in Deutschland (SJD), der Stadt Dinkelsbühl, des Verbandes der Siebenbürgisch-Sächsischen Heimatortsgemeinschaften e.V., der Carl Wolff Gesellschaft als auch die Verantwortlichen für das Festzelt, den Zeltplatz und Abzeichenverkauf teil. Der Bundesreferent für die Organisation des Heimattages, Horst Wellmann, der das zweistündige Meeting moderierte, sprach den Zeltplatz an, auf dessen bisherigem Gelände Unterkünfte für Geflüchtete errichtet werden. Eine Ortsbegehung habe ergeben, dass die alternativ ins Auge gefasste Schwedenwiese zwar eine gute Infrastruktur besitzt, als Zeltplatz aber zu klein ist. Daher werde versucht, so Bernd Breit vom Zeltplatz-Team, den Zeltplatz an alter Stelle, aber erst hinter der Baustelle für die Flüchtlingsunterkunft, also hinter den Schrebergärten beginnen zu lassen. Der Oberbürgermeister habe seine Unterstützung dafür zugesagt.Am Heimattagsprogramm wird derzeit eifrig gearbeitet, um dem Anspruch gleich dreier herausragender Jubiläen gerecht zu werden. Als Festredner bei der Kundgebung vor der Schranne am Pfingstsonntag hat der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) bereits zugesagt. Nordrhein-Westfalen ist seit 1957 Patenland unseres Verbandes. Die Heimattagsbesucher können sich, so viel steht jetzt schon fest, auf traditionelle Highlights wie die feierliche Eröffnung, den Trachtenumzug, Festkundgebung, Ausstellungen, Preisverleihungen, Pfingstgottesdienst, Jugendzeltplatz, Nachwuchs- und Volkstanzveranstaltung, Siebenbürger Markt, Sportturniere und vieles mehr freuen. Als Musikbeiträge im Festzelt stehen auf dem Programm: am Freitag die „Nova Band“ und als Stargast „Duo Sunrise“, am Samstag die „Combo Band“ und am Sonntag die „Akustik 3 Band“.Die nächste Sitzung des Heimattagausschusses findet am 1. März in München statt.

CS