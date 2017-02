Siebenbürgen führend bei Lebensqualität in Rumänien

Als Kriterien wurden gewählt: Lebenshaltungskosten, Zugang zu öffentlichen Institutionen des Gesundheitswesens, Umweltqualität, Lärm und Sauberkeit, Grünflächen, die öffentliche Verkehrsinfrastruktur und der Zugang zu öffentlichen Bildungseinrichtungen. Als Lebensraum mit den besten ­Bedingungen steht im Städtevergleich Großwardein (Oradea) an der Spitze, gefolgt von Kronstadt, Klausenburg, Hermannstadt, Sfântu Gheorghe und Temeswar. Die Hauptstadt Bukarest liegt auf Platz neun. Am unteren Ende der Skala rangieren Alexandria, Suceava, Sathmar, Bacău, Călărași und Târgoviște, gefolgt von Vaslui, Piatra Neamţ, Galaţi und Reschitza. Als beste Stadtviertel im nationalen Vergleich gelten: Grigorescu (Klausenburg), Otopeni (Ilfov), Aviaţiei (Bukarest), Gheorgheni (Klausenburg) und Răcădau (Kronstadt). Was den Vergleich der historischen Regionen betrifft, schneidet Siebenbürgen am besten ab, gefolgt vom Kreischgebiet, Bukarest und Ilfov. Die schlechtesten Wertungen erhielten die Maramuresch und Moldau.

NM