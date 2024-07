4. Juli 2024

Rumänien glänzt bei Fußball-EM in Deutschland: Bundesvorsitzender Lehni sieht Achtelfinal-Aus gegen Niederlande in der Münchner Arena

Eine der Überraschungen der Fußballeuropameisterschaft 2024 in Deutschland war das Team aus Rumänien, das in der Gruppenphase Platz eins in der Gruppe D belegt hat. Im Achtelfinale, das am 2. Juli in München stattfand, war dann gegen die stärkeren Niederlande Schluss, das Spiel verloren die Rumänen mit 0:3. Auf Einladung des Bundesinnenministeriums war auch der Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland mit seinem Bundesvorsitzenden Rainer Lehni beim Spiel in München vertreten.

Rainer Lehni genießt die Atmosphäre im Stadion, während sich die beiden Nationalmannschaften aufwärmen. „Es war ein ganz besonderes Erlebnis, dieses Achtelfinale in München. Auch wenn man seit vielen Jahren in Deutschland lebt, bei Sportereignissen schlägt das Herz immer auch für Rumänien mit. Auch wenn das rumänische Team ausgeschieden ist, hat es – gemeinsam mit den tausenden rumänischen Fans – einen sehr positiven Eindruck hinterlassen“, erklärte Rainer Lehni. Den Besuch beim Spiel in der Münchner Arena nutzte der Bundesvorsitzende auch für kurze Gespräche mit dem Bayerischen Staatsminister für Europaangelegenheiten und Internationales, Eric Beißwenger, der auch das Große Sachsentreffen in Hermannstadt besuchen wird, mit der Botschafterin Rumäniens in Berlin, Adriana Stănescu oder dem Präsidenten des rumänischen Fußballverbandes, Răzvan Burleanu. Einzug der Achtelfinalgegner Rumänien und Niederlande Gemeinsam in der VIP-Lounge der Münchner Arena, von links: Bundesvorsitzender Rainer Lehni, Botschafterin Adriana Stănescu im rumänischen Nationaltrikot und Staatsminister Eric Beißwenger. Der Besuch von zigtausenden rumänischen Fußballfans in Deutschland ist überaus positiv aufgefallen und hat mit Sicherheit zu einem positiven Image Rumäniens beigetragen. Zu den vielen aus Rumänien angereisten Fans gesellten sich Tausende von Rumänen, die in Deutschland leben, aber auch viele siebenbürgisch-sächsische Fußballfans. Es waren beeindruckende Szenen, als rund 50 000 rumänische Fans beim Gruppenspiel in München miteinander feierten oder mehrere zehntausend „suporteri“ beim „Fanmarsch“ durch Köln zum Stadion zogen. Und das alles friedlich, singend und bei hervorragender Stimmung, ganz im Sinne des Sports. „Friedlich, singend und bei hervorragender Stimmung“ verlief der rumänische „Fanmarsch“ durch Köln. Besonders positiv wurde ein Brief der rumänischen Nationalmannschaft aufgenommen, den diese nach dem verlorenen Achtelfinalspiel in einer blitzblank geputzten Umkleidekabine hinterlassen haben:



„Die UEFA EURO 2024 war für uns alle eines der wichtigsten Fußballerlebnisse bisher und wir sind sehr froh, dass die Bühne, auf der sie stattfand, Deutschland war. Jedes Spiel, jede Emotion, jedes Erlebnis hat uns zusammengebracht, um die Magie des Fußballs zu spüren.



Wir verlassen Deutschland mit dem Gefühl, dass wir für Rumänien alles gegeben haben, und sind dankbar für alles, was wir hier erlebt haben. Es war eine Ehre, Teil der großen Familie des europäischen Fußballs zu sein.



Vielen Dank, dass Sie uns das Gefühl gegeben haben, zu Hause zu sein! Wir sind dankbar für die angebotenen Konditionen. Sie sind ein wichtiger Teil des schönen Erlebnisses, dass wir bei der EURO 2024 hatten! Die rumänische Nationalmannschaft"



Schlagwörter: Fußball, Europameisterschaft, Rumänien, Rainer Lehni, München

