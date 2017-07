Heute im Radio: "Ausverkauf der Altwälder in den Karpaten"

Der Deutschlandfunk sendet am heutigen Dienstag, dem 11. Juli, von 19.15 bis 20.00 Uhr, ein Feature von Andrea Rehmsmeier zum Thema „Ausverkauf der Altwälder in den Karpaten“.

Der Radiosender schreibt in der Terminvorschau: „Schmieren, Schmuggeln und Geschäfte machen: Unter dem dichten Blätterdach des Karpaten-Waldes an der EU-Grenze zwischen der Ukraine und Rumänien ging so manches am Zoll vorbei. Doch seit einigen Monaten lichtet sich das Dickicht: Das Holz ist selbst zum Schmuggelgut geworden.“Mehr dazu auf der Webseite des Deutschlandfunks