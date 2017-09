750 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung: Heimattreffen in Mediasch

Mediasch – 750 Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung der Stadt wurden in Mediasch Mitte August gefeiert. Neben einem dreitägigen Fest, das die Stadt veranstaltete, fand auch das sechste Heimattreffen der Mediascher Siebenbürger Sachsen statt. Ein Höhepunkt der Feier war der Festgottesdienst in der Margarethenkirche (Predigt: Bischof Reinhart Guib).

Im Rahmen der Aktion der Evangelischen Kirche A.B. in Rumänien zum Reformationsjubiläum, „Zwölf Apfelbäumchen für ein klares Wort“, wurde anschließend das sechste Apfelbäumchen gepflanzt. Das Programm umfasste laut Allgemeiner Deutscher Zeitung für Rumänien Ausstellungen zu „Kirchenburgen in Siebenbürgen“ (Martin Rill) und zur Reformation in Siebenbürgen sowie Vorträge zum 750-jährigen Bestehen der Stadt (Frank-Thomas Ziegler) und dem Reformationsjubiläum (Thomas Șindilariu). Der kulturelle Rahmen wurde von der Kindertanzgruppe der Hermann-Oberth-Schule, der Blaskappelle aus Sankt Martin, dem Mediascher Männeroktett und der „Siebenbürgischen Kantorei“ gestaltet. Zu den Ehrengästen gehörten Vertreter der Kirche, des Forums und der Kommunalpolitik. Die Heimatgemeinschaft Mediasch wurde von deren Vorsitzendem Alfred Gökeler vertreten.

CC