2. Februar 2024

Einladung zum Frauendorfer Heimattreffen

Zum dritten Heimattreffen in Frauendorf lädt der Vorstand der HOG Frauendorf für den 29. Juli 2024 ein. Das Wiedersehen und die Möglichkeit, uns endlich mit Verwandten, Freunden und Bekannten in heimischer Atmosphäre wieder zu treffen, unsere Ahnen zu ehren, zu feiern und auszutauschen, rückt in greifbare Nähe!

Anmeldeformular und weitere Informationen zum Frauendorfer Heimattreffen 2024 Als zusätzliches Programm ist am Dienstag, dem 30. Juli, ein gemütliches Beisammensein auf der Burg geplant. Am Mittwoch, dem 31. Juli, findet abends im Saal unser Ball mit musikalischer Unterstützung durch die „Power Sachsen" statt.



Wir bitten alle, die teilnehmen möchten, sich bis zum 30. April anzumelden: Den Link zum Formular findet ihr unter https://forms.gle/RpfzAk3F5fDb2ZVN7 oder über den nebenstehenden QR-Code. Dort sind auch der genaue Ablauf und weitere Informationen zu finden. Preis: 70 Euro für Erwachsene: 40 Euro für Kinder 6-14 Jahre. Für Kinder bis 6 Jahre frei. Konto: Arthur Stamp/Treffen Frauendorf, IBAN: DE 76 7215 0000 0050 6466 45, BIC: BYLADEM1ING, Sparkasse Ingolstadt. Bei Fragen gerne unseren Vorsitzenden Arthur Stamp, Telefon: (0152) 53872478, oder seine Stellvertreter: Hans-Georg Ziegler, Telefon: (0170) 9055015, Helmut Kanz, Telefon: (0178) 9836657, Martin Ramser, Telefon: (0176) 64399045, kontaktieren. Wir freuen uns darauf, euch am 29. Juli in Frauendorf zu begrüßen und gemeinsam unvergessliche Tage zu erleben. Lasst uns unsere Wurzeln feiern und den Bund, der uns mit unserer Heimat verbindet, stärken. Bis bald in Frauendorf! Nina Juchum

Schlagwörter: Frauendorf, Heimattreffen

